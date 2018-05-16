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Свои или накачала: косметолог комментирует губы звезд
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Свои или накачала: косметолог комментирует губы звезд 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Мы попросили косметолога, главного врача клиники ОТТИМО Екатерину Папаву внимательно посмотреть губы этих красоток. И ее вердикт нас сильно удивил!
Анджелина Джоли
Открывает нашу подборку, конечно же, Анджелина Джоли. Ведь именно она стала трендсеттером на пухлые и чувственные губы. Хейтеры могут сколько угодно кричать, что Энджи «подкачала» губы, но это все неправда. Сегодня губы актрисы выглядят ровно так же, как и 20 лет назад.
Скарлетт Йоханссон
На пятки Энджи наступает несравненная Скарлетт Йоханссон. Именно ее губы сегодня считают самыми сексуальными в Голливуде. Многие девушки просят хирурга сделать им «губы, как у Скарлетт». Но, увы, создать такое совершенство хирургам не под силу, на это способна только матушка-природа.
Джулия Робертс
У кого из голливудских знаменитостей самая запоминающаяся улыбка? Конечно, у Джулии Робертс! Она выглядит открыто, естественно и очень сексуально, но… Джулия была одной из первых голливудских звезд, попробовавших коллаген для увеличения объема губ. И было это в далеком 1990 году.
Ирина Шейк
Про Ирину Шейк часто говорят, что она «накачала себе пельмешки». Но это не так, губы девушки пухлые от природы! Посмотрите на ее детские фото и больше не говорите глупостей.
Лив Тайлер
Губы Лив Тайлер — просто прекрасны! А главное, абсолютно натуральны! Не верите? Посмотрите на ее папу — фронтмена группы Aerosmith Стивена Тайлера, и все вопросы отпадут сами собой.
Меган Фокс
Меган Фокс называют новой Анджелиной Джоли. Несомненно, актриса — девушка красивая и талантливая, но… до Энджи ей все же далековато. Меган как следует поработала над своей внешностью, и браво ее пластическому хирургу — все манипуляции выполнены очень качественно. Но губы у нее, конечно, «накачанные».
У звезды хорошо сделаны губы, они соразмерны лицу звезды. Но не факт, что такая же форма пойдет и вам, поэтому не нужно умолять врача сделать вас похожей на ту или иную звезду, вы все равно не получите точно такой же вариант. Профессиональный врач-косметолог будет учитывать параметры именно вашего лица и предложит вам размер и форму губ которые сделают вашу внешность органичной. Вы должны быть готовы к тому, что увеличение губ лучше проводить постепенно, для более естественного результата.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян может сколько угодно утверждать, что не знает дороги к пластическим хирургам, но фотографии говорят сами за себя. Несколько лет назад в Сети появились фотографии Ким с губами огромных размеров — перебор с филлерами был налицо. Сегодня губы Ким выглядят более натурально, но от инъекций девушка все же не отказалась.
Бейонсе
Бейонсе тщательно скрывает, но мы то знаем, что певица не раз обращалась за помощью к пластическому хирургу. Звезда изменила форму носа, увеличила грудь… Тем не менее ее губы пухлые и чувственные от природы. Я практически уверен, что Бейонсе не прибегала к контурной пластике губ.
Линдси Лохан
От природы губы Линдси Лохан довольно тонкие и невыразительные. Однако на свежих снимках мы видим, что они заметно подросли в объеме и стали более пухлыми. Я бы даже сказал, неестественно пухлыми. Без филлеров тут явно не обошлось.
Ева Лонгория
Губы Евы Лонгории выглядят очень привлекательно и сексуально. А самое главное, что к ним не прикасался пластический хирург!
Дженнифер Гарнер
Губы Дженнифер Гарнер вызывают у меня массу вопросов. С объемом все хорошо, все вполне естественно, но вот форма верхней губы заставляет усомниться в ее натуральности. Не буду утверждать на сто процентов, но я не исключаю, что актриса регулярно подкалывает губы филерами на основе гиалуроновой кислоты, просто делает это аккуратно.
Николь Кидман
Николь Кидман регулярно возглавляла список знаменитостей, плотно «сидящих» на ботоксе и филлерах. Но несколько лет назад актриса призналась, что полностью отказалась от инъекций. Однако, глядя на губы Николь, мне кажется, что она лукавит.
Фото: Getty images Russia, Rex features/Fotodom
Материал впервые опубликован на Cosmo.ru 6 ноября 2017 года
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