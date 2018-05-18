Главные ошибки в макияже глаз

Все их делали хотя бы раз. Каждая девушка, которая самостоятельно пробует сделать себе макияж рано или поздно совершает классические ошибки. Найти и обезвредить. Что же мешает выглядеть как дива с красной ковровой дорожки? МедикФорум собрал все известные ошибки.

Самые частые ошибки

— Чёрная обводка глаз по контуру. Зрительно уменьшает глаз, делает его круглым. Если для подводки использовался жирный карандаш, то ко всему прочему не избежать подтеков. Что с Вами, Вы рыдали? — Плохо прорисованный межресничный контур. Просветы кожи среди ресниц выглядят неизящно и делают макияж неопрятным. Возьмите мягкий карандаш и аккуратно пройдитесь по линии роста ресниц, заштрихуйте все «пробелы», взгляд тут же станет более выразительным. — Делать макияж только в пределах естественного контура. Очень страшно выйти за пределы. Однако если не выходить за рамки, то можно зрительно уменьшить глаз, а макияж и вовсе будет выглядеть куцым. Не бойтесь растушевывать и продлевать линию. — Тонкая стрелка. Часто обладательницы «нависшего века» жалуются на то, что стрелка отпечатывается на веке. Весь макияж насмарку и настроение тоже. Если рисовать стрелку толще с изгибом в середине века, то можно вполне избежать этой проблемы.

Чего стоит избегать?

— Использование щипцов для ресниц после нанесения карандаша. В этом теряется смысл использования карандаша, так как щипцы не оставят из следа от только что нанесённого макияжа. Поэтому, использование щипцов следует сделать первым этапом в макияже глаз. — Использование только чёрного карандаша. Чёрная подводка, чёрный карандаш –классика макияжа. В любой косметичке по умолчанию быть должен. А в макияже? Если уж использовать чёрный карандаш, то на верхнем веке. Так ресницы будут казаться гуще. А вот на нижнем веке лучше использовать светлый карандаш — бежевый или розовый. Так взгляд будет более распахнутым. Не бойтесь экспериментов. Ошибки макияжа легко смываются водой. Пробуйте что-то новое и любите своё отражение в зеркале. Ранее эксперты назвали ошибки в макияже, которые старят.