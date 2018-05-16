Идеальный макияж: как его лучше сделать?

Существует мнение, что идеальный макияж должен быть выполнен так, чтобы окружающие думали, что он отсутствует вовсе. МедикФорум собрал советы по правильному макияжу.

Как правильно вести макияж

Однако, это не всегда так. Ведь существует множество различных видов макияжа. Как минимум, он бывает дневной и вечерний. В первом случае, как раз более чем уместен тот вариант, когда макияж на лице незаметен. А вот вечером можно и нужно себе позволить более яркий, эффектный макияж, который будет привлекать внимание к вашему лицу. Здесь самое важное — правильное расставить акценты. Поскольку первое и главное правило любого макияжа — акцент на чём-то одном. Ни в коем случае нельзя одновременно ярко выделять глаза и красить губы помадой «кричащего» цвета. Это всегда выглядит пошло и дёшево. Поэтому для начала нужно определиться: глаза или губы? Принято считать, что девушки, которые любят подчёркивать глаза, придают значение в большей степени духовному аспекту личности. А те, кто любит выделять губы — чувственному. Рассмотрим никогда не выходящую из моды популярную технику под названием «smoky eyes». Этот вид макияжа относится к вечерним и делает из любой девушки настоящую женщину-вамп, коварную и неотразимую соблазнительницу.

Пошаговые правила макияжа

1. Шаг первый. На подготовленное к нанесению макияжа лицо (тщательно очищенное и пропитанное увлажняющим кремом), наносим основу — тональный крем или сыворотку с тональным эффектом. На нижнее веко наносим консилер, чтобы избавиться от тёмных кругов и мешков под глазами и выровнять цвет лица в целом. Если вы пользуетесь пудрой, можно нанести её сверху тонким слоем. Румяна, при использовании техники «smoky eyes», будут не уместны, т. к. наша цель — привлечь внимание именно к глазам. Они должны сильно выделяться на общем бледном тоне лица. 2. Шаг второй. Теперь приступаем непосредственно к самому главному. Для начала, верхнее веко надо немного припудрить, что позволит теням дольше держаться и не осыпаться. Затем возьмите чёрный или тёмно-фиолетовый карандаш и проведите линию вдоль верхнего и нижнего век. После чего, с помощью кисточки, слегка растушуйте контур, чтобы он выглядел не чётко, а максимально расплывчато. 3. Шаг третий. Выбираем тени под цвет карандаша. На внешний угол и центральную складку верхнего века наносим самый тёмный тон. Дальше — плавные переходы. На внутренний угол глаз можно нанести совсем светлые или серебристые тени. То же самое — под бровями. 4. Шаг четвёртый. И последний, завершающий этап — губы. Если вы выбрали для себя макияж «smoky eyes», губы необходимо оставить без внимания. Лучше не красить их вовсе. Максимум — нанести прозрачный блеск. В противном случае вы будете напоминать скорее куклу на чайнике, а не соблазнительную роковую женщину. Итак, мы рассмотрели одну из наиболее популярных техник макияжа, под названием «smoky eyes». Ранее ученые доказали пользу макияжа.