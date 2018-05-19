Как увеличить губы с помощью макияжа?

Пухлые, соблазнительные губы, манящие и притягательные, являются бессменной мечтой всех женщин на планете. Пытаясь превратить мечту в реальность, многие барышни пользуются возможностями пластической хирургии, испытывают всевозможные инъекции, результат которых зачастую весьма далек от ожидаемого. МедикФорум собрал советы по макияжу. Не стоит забывать, что основное требование, предъявляемое к красоте — естественность. «Искусственность» губ бросается в глаза сразу. Следовательно, более предпочтительным инструментом достижения привлекательной пухлости губ являются обыкновенные косметические средства.

Как увеличить губы, используя макияж?

Разумеется, помада, визуально увеличивающая объем губ, обязана присутствовать в косметичке любой представительницы прекрасного пола. В составе таких помад имеются специальные частицы, переливающиеся на губах и создающие эффект их полноты. Настоящим хитом 2013 года считается помада, в составе которой присутствует экстракт красного перца. Легкое пощипывание гарантирует приток крови к губам, что делает их более пухлыми. Существует ряд других приемов, направленных на визуальное увеличение объема губ. Скажем, нанесение контура производится лишь после того, как губы припудриваются. Контур должен слегка выходить за очертания рта, совсем чуть-чуть. Выбор цвета помады также играет весьма существенную роль. Прекрасным леди, полнота губ которых нуждается в увеличении, не рекомендуется применение бордовых и тому подобных темных цветовых решений. Предпочтительнее выбор прозрачных, светло-розовых, натуральных и карамельных оттенков. Все знают, что светлое полнит. Если выбрана матовая помада, стоит нанести немного прозрачного блеска в центр нижней и верхней губы. Этот прием также благотворно сказывается на визуальной объемности губ.

Как помада влияет на форму губ?

Не следует забывать также о том, что идеальное наложение помады возможно лишь в том случае, если кожа губ ухоженная и гладкая. Только идеальная кожа позволяет существенно увеличить объем губ посредством декоративных инструментов. Можно купить в магазине косметики специальное средство, которое способствует удалению с губ ороговевших кожных частичек. Однако более эффективным является народное средство — обыкновенная зубная щетка. Массаж губ зубной щеткой должен занимать около одной минуты. Результатом такого воздействия станет гладкая кожа и увеличение губ. Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за губами.