Как выбрать лучшую палитру для губ?

Чтобы купить лучшую палитру для губ, нужно выбирать ту, которая имеет цвета, подходящие под тон кожи и форму губ. Также можно обратить внимание на палитру, которая может обеспечить разное финишное покрытие — от матового до глянцевого, чтобы можно было создавать разный макияж губ. Чтобы было удобно пользоваться палитрой, стоит выбрать ту, на которой есть зеркало и кисть для губ. МедикФорум собрал советы по выбору палитры.

Какие палитры бывают?

Палитры для губ имеют в составе помады с различными оттенками, но каждая палитра, как правило, предназначена для определенного тона кожи. Если женщина обладает светлой кожей, палитра с различными розовыми оттенками подойдет лучше всего. Для средней кожи также подходят розовые цвета, хотя палитра с коричневыми оттенками помад, как правило, лучше подчеркнет лицо и естественный цвет кожи. Девушкам с оливковой кожей, наоборот стоит избегать этих цветов и вместо этого выбирать больше оттенков желтых и ягодных цветов. При наличии темной кожи, нужно выбрать палитру для губ, в которой есть широкий ассортимент насыщенных, глубоких ягодных или коричневых тонов. Форма губ также должна учитываться в выборе палитры. Если у женщины тонкие губы, можно подобрать палитру, имеющую ряд более светлых оттенков, так как они помогут подчеркнуть губы, не делая их визуально еще тоньше. Для полных губ, очень хорошо подойдет темная губная палитра. Но нужно быть осторожными с чрезмерно яркими, насыщенными, сочными цветами, поскольку такие помады очень вызывающе смотрятся на полных губах.

Почему палитра важна для макияжа?

Важной особенностью и достоинством любой палитры является то, что она поможет создать любой макияж губ, поскольку в ней содержатся сразу несколько оттенков помад и блесков. Чтобы получить максимальную отдачу за свои деньги, нужно найти палитру, которая способна обеспечить разное финишное покрытие. Помады с сатиновым покрытием имеют небольшое количество мерцающих частиц или блеска, и они, как правило, наиболее универсальны. Несмотря на это, наличие двух или трех помад с матовым покрытием в палитре поможет создать более разнообразные варианты макияжа, особенно если вы смешиваете два или более оттенков вместе. Идеальная палитра также часто включает один или два блеска, которые можно наносить на любой оттенок помады. Общей причиной того, что женщины чаще выбирают палитру для губ, а не одну помаду, является удобство в использовании и то, что можно носить одну палитру с собой, вместо нескольких помад и блесков. Очень часто в палитре уже имеется встроенное зеркало и кисть для губ, поэтому палитра очень удобна, и она стоит дешевле, чем несколько помад. Ранее эксперты рассказали, как выбрать верного мужа.