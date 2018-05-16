Специалисты рассказали о значении номеров SPF на солнцезащитных средствах

Sun Protective Factor (SPF), как известно многим женщинам, является показателем уровня защиты от солнца того или иного средства. Однако большинство представительниц прекрасного пола, замечая на упаковке специальных кремов цифры «5», «30», «50», не могут их расшифровать и не поймут разницу в обозначениях SPF-15 и SPF-50. Оказывается, эти символы указывают количество времени, в течение которого неопасно находиться под прямыми солнечными лучами.

Незащищенную кожу, чтобы она не сгорела, подставлять солнцу можно всего на 10 минут, а обработанная специальными средствами продержится немного дольше. Здесь и стоит обратить внимание на обозначение на упаковке: крем с фильтром SPF-15 защитит кожный покров от ожогов в 15 раз дольше — около 2,5 часов.

Как утверждают эксперты, светофильтр SPF-50 не станет панацеей на целый день, так как любое из средств, независимо от чисел, следует обновлять на коже каждые 2-3 часа. Однако сыворотки с высоким SPF считаются более надежными: например, SPF-15 защищает от 93% UVB-лучей, а SPF-50 — от 98%. «Сильные» средства, защищающие от солнца, советуют применять детям, людям с многочисленными родинками, а также светлокожим любителям позагорать.

Эксперты рекомендуют наносить крем в количестве 30 мл, равномерно размазывая его по телу, за 15 минут до выхода на улицу. В летний период лучше подойдет для кожи увлажняющее средство, включающее солнцезащитные компоненты. Не следует забывать и о чувствительности губ, а также зон вокруг глаз и обеспечить данные участки дополнительным уходом. Солнцезащитные бальзамы, крема, сыворотки хранятся при комнатной температуре, но не более года.