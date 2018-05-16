31-летняя Эмилия Кларк стала выглядеть как старушка

Актриса на Каннском кинофестивале то и дело демонстрировала всем свои глубокие морщины.

Красивые, ухоженные, элегантные — именно так выглядят знаменитости на Каннском кинофестивале, к которому, как правило, начинают готовиться заранее. Особо ответственные селебрити придерживаются особых диет, усердно худеют, постоянно посещают косметологов, чтобы на красной дорожке блистать. Но 31-летняя Эмилия Кларк к ним явно не относится. Актриса приехала на фестиваль и буквально шокировала всех своим внешним видом. О том, что у Эмилии очень активная мимика, знают все, но то, что у нее такие глубокие морщины, стало понятно только сейчас.

На снимках с кинофестиваля актриса выглядит дольно старо, хотя ей всего 31 год. Возможно, причиной этому является неудачный цвет волос, ну и, конечно, ярко выраженные морщины в области вокруг глаз, на лбу и носогубные. Удивительно, что Кларк не решается исправлять эту ситуацию и обращаться за помощью к косметологам, которые с радостью бы сделали ей инъекции ботокса.

Эмилия не раз признавалась в интервью, что у нее очень чувствительная кожа лица и она пользуется только аптечными брендами по уходу. Возможно, именно поэтому она не решается на инъекции и косметологические процедуры.

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