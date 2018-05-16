Ещё
31-летняя Эмилия Кларк стала выглядеть как старушка
Далее:
Читайте также:
Ещё

31-летняя Эмилия Кларк стала выглядеть как старушка 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актриса на Каннском кинофестивале то и дело демонстрировала всем свои глубокие морщины.
Красивые, ухоженные, элегантные — именно так выглядят знаменитости на Каннском кинофестивале, к которому, как правило, начинают готовиться заранее. Особо ответственные селебрити придерживаются особых диет, усердно худеют, постоянно посещают косметологов, чтобы на красной дорожке блистать. Но 31-летняя Эмилия Кларк к ним явно не относится. Актриса приехала на фестиваль и буквально шокировала всех своим внешним видом. О том, что у Эмилии очень активная мимика, знают все, но то, что у нее такие глубокие морщины, стало понятно только сейчас.
На снимках с кинофестиваля актриса выглядит дольно старо, хотя ей всего 31 год. Возможно, причиной этому является неудачный цвет волос, ну и, конечно, ярко выраженные морщины в области вокруг глаз, на лбу и носогубные. Удивительно, что Кларк не решается исправлять эту ситуацию и обращаться за помощью к косметологам, которые с радостью бы сделали ей инъекции ботокса.
Эмилия не раз признавалась в интервью, что у нее очень чувствительная кожа лица и она пользуется только аптечными брендами по уходу. Возможно, именно поэтому она не решается на инъекции и косметологические процедуры.
Почему у женщин растут усы, и что с этим делать
10 звезд, которые с годами становятся только краше
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Вы верите, что Шакире 41 год? После этого фото мы - нет Вдвое старше: Бритни Спирс выглядит как мама своего жениха У Беллы Хадид появился двойник, и мы все его знаем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости научили девушек натягивать бикини17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка11
Женские купальники заменили скотчем93
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
06:22
Как и что видит слепой человек
Здоровье
00:17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
12:25
Трагические судьбы вундеркиндов СССР
Дети
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение