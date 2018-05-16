Как сделать лицо идеальным на фотографиях и забыть о фотошопе?

В самый яркий и теплый период года, поры развлечений и запоминающихся событий все заботятся о своем внешнем виде. Итак, чтобы летние мероприятия прошли на все 100 процентов и ваше лицо было идеальным на фотографиях и без фотошопа, врач-косметолог Наталья Белоглазова предлагает воспользоваться специальными предложениями в Faceology.

Для молодоженов (ведь лето — это пора свадеб):

Свадебный сет Faceology — это комплекс удовольствий, в который входит фирменный уход и лимфодренажный массаж (90 минут). Для двоих действует специальная цена — 8 тысяч рублей.

А еще Faceology объединились с салоном «Пальчики» на Б. Дмитровке, чтобы сделать классные девичники для невесты и ее подружек! На праздник можно собраться от пяти человек, выбрать себе любые процедуры и еще получить в подарок фруктовую корзину и игристые напитки! Праздник можно закатить и на 40 человек!

Бьюти-бранчи:

В Faceology и салоне «Пальчики» проходят бьюти-бранчи по щедрой цене! Вы можете сделать маникюр и педикюр с покрытием лак или гель-лак и снятием любого покрытия, плюс фирменный комплекс Faceology «Красные фрукты/Зеленые овощи» или комплекс Anti-age на выбор (90 минут). В комплексе Faceology делают приятный лифтинговый массаж для поддержания тонуса мышц и питательный уход, который подбирается по индивидуальному бьюти-коду. Чтобы его узнать, нужно заранее записаться на диагностику, которая обязательна и абсолютно бесплатная. Врач-косметолог расскажет о вашей коже, даст рекомендации по уходу и занесет всю эту секретную информацию в программу, которая и будет давать подсказки бьюти-бармену, ведь именно он приготовит для вас индивидуальный крем, подберет сыворотку и поставит все на фирменный поднос, вместе с которым вы и ваш мастер отправитесь получать главное удовольствие недели. Кстати, после процедуры вас ждет питательная маска для рук или ног в подарок — так вы существенно экономите деньги и тратите время с пользой для себя! Стоимость и правда невысока — 7 тысяч рублей, за 4 часа удовольствий.

Советы от врача-косметолога Натальи Белоглазовой, как подготовить лицо к вечеринке:

— спланируйте заранее свой план ухода за кожей лица, чтобы успеть напитать ее и хорошо увлажнить, для этой цели отлично работает Faceology уход (60 мину), который подбирается по вашему уникальному бьюти-коду;

— пейте больше воды, по стаканчику один раз в час, это поможет соблюдать водный баланс (особенно в жару);

— используйте крем с spf защитой, чтобы сохранить свою кожу чистой и не приобрести неожиданный «раскрас»;

— очень важно, чтобы ваш крем подходил именно вашей коже! Если вы сомневаетесь, воспользуйтесь бесплатной диагностикой кожи в Faceology, врач-косметолог поможет вам подобрать правильный состав крема;

— и последнее, рекомендую не забывать использовать термальную воду, подойдет любого бренда, главное без ароматизаторов!