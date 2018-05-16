Экспресс-тест: как понять, что ваш любимый аромат действительно «ваш»

Вы можете годами пребывать в неведении и каждый день наносить аромат, который не просто не подчеркивает вашу индивидуальность, но и препятствует выработке ваших природных феромонов. Так, вы сбиваете с толку и себя и окружающих, которые тактично продолжают делать вам комплименты. Время понять, действительно ли аромат, которому вы каждый день признаетесь в любви, заслуживает этого.

Его слишком много

Если вы отчетливо слышите аромат после нанесения — задумайтесь. Попадая на кожу, он должен соединяться с вашим уникальным ароматом и создавать магию, не меньше. Если нет — не тратьте время на неподходящий парфюм, смело вручите его маме или подруге.

Вгоняет вас в краску

Если вы заметили хоть малейшее покраснение на коже после нанесения аромата — хладнокровно порвите с ним. Скорее всего, некоторые компоненты, которые входят в его состав, вызывают у вас аллергию — с моментальной реакцией или с накопительным эффектом. Ваша кожа отвергает его, значит и вам пора.

Ведет двойную игру

Вот это уже совсем нехорошо. Аромат должен быть неизменен, если же после активного движения или во время летнего периода он начинает звучать откровенно «не очень», значит вам не по пути. Это происходит потому, что ваш пот вступает не в самую идеальную реакцию с элементами парфюма. Не задерживайтесь с таким — в мире есть миллион других, которые после очередной вынужденной пробежки раскроются на вашей коже куда более интересно.

Доводит вас Не стоит терпеть головную боль, если она регулярно возникает после нанесения вашего фаворита (даже если аромат не по-детски дурманит вас). Сегодня же забудьте о нем, каких бы усилий вам это ни стоило.

Он уже не тот Вполне возможно, что при неправильном хранении у вас дома или в магазине парфюм изменил свой первоначальный аромат. Это говорит о том, что его химический состав изменился, а вместе с ним и все свойства.

Ваш аромат прошел проверку, и вы по-прежнему уверены в нем, как в самих себе — наши поздравления! Если нет –отправляйтесь на поиски нового и следуйте этим советам:

Дайте ему время

— Не списывайте со счетов ароматы, которыми вы не прониклись с первой же секунды, нанесите их на запястье и терпеливо ждите. О реальной совместимости можно будет судить только через 4-5 часов.

Ничего острого

— Избегайте употребления острой пищи перед тестированием. Под воздействием особо пряной еды, ваш уникальный аромат может измениться, и его сочетание с парфюмом будет ложным — и покупка будет неудачной. Так что если изначально он показался вам уникальным, а потом волшебство развеялось — вините в этом вчерашнюю острую курочку.

It's match?

— Будьте уверены, что он соответствует не только вашему образу, но и внутреннему миру. Откровенно феминные ноты как жасмин, орхидея или роза будут кстати, если вы нежное создание с тонкой душевной организацией. Если строгость — ваше второе «я», цитрусовые помогут нивелировать излишек. Начало femme fatale поддержат восточные ноты: горький шоколад, корица и амбра.