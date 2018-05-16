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Дженнифер Лав Хьюитт извинилась за неудачный образ на ковровой дорожке
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Дженнифер Лав Хьюитт извинилась за неудачный образ на ковровой дорожке 

Журнал ОК! 1 час назад
Вчера телеканал Fox провел открытое мероприятие, на котором были представлены новинки сериалов. На карсной ковровой дорожке появились многие звезды, но больше всего внимания привлекала Дженнифер Лав Хьюитт, которая присоеденилась к команде сериала «911». Она вышла к фотографам в черном костюме оверсайз, практически без укладки и макияжа.
После того, как поклонники звезды дали понять, что не одобряют такой образ, актриса решила извиниться и записала объяснение в «истории» Инстаграм. Она рассказала, что последние пара дней были очень насыщенными и она ничего не успевала, поэтому даже не посмотрела, какая погода будет в Нью-Йорке. Именно из-за этого, по словам Дженнифер, ее образ был испорчен. Она также добавила, что большой черный костюм был не лучшим выбором для нее.
Мне просто нужно извминиться за свой неудачный выход. По дороге на красную дорожку я успела расплавиться. Мои волосы потеряли объем, а макияж растекся. Я как будто забыла, каково работать актрисой. Я обещаю реабилитироваться в следующий раз! Я должна была с этим разобраться
Фотография: Legion-Media.ru Дженнифер Лав Хьюитт
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