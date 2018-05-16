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Что такое лип-арт?
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Что такое лип-арт? 

Я Покупаю 43 минуты назад
Фото: Я Покупаю
Лип-арт — часть боди-арта, направление в макияже, где главным объектом украшения являются губы (lip с англ. переводится как «губа», art — «искусство»). Визажисты создают настоящие произведения искусства, используя различные краски, перья, стразы, глиттер.
Визажист из Канады Андреа Рид создает на губах живописные полотна и выкладывает фото в свой «Инстаграм». Благодаря своему творчеству мастер набрала на своей странице 365 тысяч подписчиков. Интересны работы визажиста из Лондона Лауры Дженкинсон.
Публикация от Andrea || Victoria, BC (@girlgreybeauty)
31 Янв 2018 в 11:57 PST  Правда, такой эпатажный лип-арт или наклейки для губ подходят для фотосессий, а вот выйти в свет можно, выбрав обмре — переход от более темного цвета к более светлому. Такой макияж сделает губы более чувственными. Для вечеринки часто украшают губы глиттером или просят создать мастера эффект металлического глянца. Беспроигрышно выглядят на губах кристаллы.
Металлический макияж губ  Для вечеринки — глиттер
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