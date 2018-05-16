7 лучших ароматов унисекс

Не все же мужчинам таскать из наших косметичек увлажняющие кремы да лосьоны. Нам тоже есть что позаимствовать с его туалетного столика. На двоих предлагаем разделить парфюм и рассказываем, какие ароматы одинаково хорошо подойдут и для него, и для нее.

Tobacco Vanille, Tom Ford

Запоминающийся, яркий, сильный и сексуальный аромат. Услышите его один раз и потом не только не забудете, но и легко узнаете. Композиция — листья и цветы табака, ваниль, специи, бобы тонка, какао и сухофрукты.

Comme des Garcons 2, Comme des Garcons

Очень атмосферный аромат, который вызывает много образов: открытое окно, писатель в накрахмаленной рубашке, дубовый стол и чернила. Да-да, чернила — и не просто так, они входят в композицию букета, причем играют на первых ролях, ярко и громко. Компанию им на этой парфюмерной сцене составляют альдегиды, мандарин, мускатный орех, чай, ангелика, мате, магнолия, корица, кориандр, ладан, индийский лавр и тмин.

Absolue Pour Le Matin, Maison Francis Kurkdjian

Ирис, амбра, нероли, бергамот, амальфитанский лимон, чабрец, фиалка и лаванда — все это с сухим пудровым оттенком. Подойдет тем, кто не любит сладкие ноты, предпочитая «соленые» аккорды. Поначалу может показаться резковатым, но на самом деле это не так.

Grapefruit Cologne, Jo Malone

Перечный грейпфрут с мятой, розмарином и тимьяном — блюдо, которое определенно придется разделить со своей второй половинкой. Не слишком резкий, но яркий, этот парфюм отлично подойдет для лета.

Original Musk Blend № 1, Kiehl’s

Говорят, этот аромат был создан специально для одного русского князя почти сто лет назад. Но тогда парфюм показался слишком откровенным и вызывающим, за что его отправили в заточение на несколько десятков лет. В сексуальности он за это время ничуть не потерял, и все благодаря букету из бергамота, апельсина, розы, лилии, иланг-иланга и нероли.

Supreme Bouquet, Yves Saint Laurent

Удивительный букет из груши, розового перца, жасмина, туберозы, иланг-иланга, амбры, мускуса и пачули на девушках раскроется максимально женственно, а на мужчинах — соблазнительно мужественно. Комплименты абсолютно точно соберете и вы, и ваш бойфренд.

Voyage d'Hermès, Hermès

Аромат с ярко выраженным мужским характером, тем не менее подойдет и для смелых девушек. При первом знакомстве «в нос» бросаются кардамон и перец. А затем, при более близком контакте, о себе дают знать амальфитанский лимон, древесные ноты, мускус и чай. Больше годится для зимы, для лета тяжеловат.