Бьюти-блогер показала, как увеличить грудь с помощью макияжа

Женщины по всему миру тратят безумное количество денег, чтобы увеличить размер груди. Оказывается, ларчик просто открывался — модный бьюти-блогер недавно опубликовала видео на своем канале в YouTube, рассказывая, как с помощью правильно наложенного макияжа можно зрительно увеличить грудь аж на два размера.

В своем видео, которое уже посмотрели 3,8 млн человек, 21-летняя Натали Бушер из города Брисбен, Австралия, подробно рассказывает и показывает, как с помощью средств для контурирования, пудры и основы увеличить грудь.

Так сказать, исходные данные.

Девушка начинает выводить контур с помощью темного консилера. Им она создает иллюзию тени в зоне декольте, шеи и ключиц.

Затем осветляет участки кожи, разделенные консилером, светлыми тенями и растушевывает. А потом уже растушевывает другой кисточкой темные и светлые линии вместе.

Далее блогер обрабатывает спонжем кожу, чтобы она выглядела естественней. Покрывает всю область пудрой. Затем снова рисует контуры на груди, шее и ключицах. В принципе, главное во всех этих ухищрениях — создать контраст теней.

После наложения макияжа Натали надевает бюстгальтер с эффектом пуш-ап (предвидя ваш возглас, что из-за этого грудь и кажется больше, отвечаем: нет, такой бюстгальтер лишь поднимает грудь) — и вуаля — грудь стала выглядеть более волнительно и явно на пару размеров больше.

И конечный результат.

То самое видео.