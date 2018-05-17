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Бьюти-блогер показала, как увеличить грудь с помощью макияжа
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Бьюти-блогер показала, как увеличить грудь с помощью макияжа 

Bigpicture.ru 45 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Женщины по всему миру тратят безумное количество денег, чтобы увеличить размер груди. Оказывается, ларчик просто открывался — модный бьюти-блогер недавно опубликовала видео на своем канале в YouTube, рассказывая, как с помощью правильно наложенного макияжа можно зрительно увеличить грудь аж на два размера.
Источник: Daily Mail
В своем видео, которое уже посмотрели 3,8 млн человек, 21-летняя Натали Бушер из города Брисбен, Австралия, подробно рассказывает и показывает, как с помощью средств для контурирования, пудры и основы увеличить грудь.
Так сказать, исходные данные.
Девушка начинает выводить контур с помощью темного консилера. Им она создает иллюзию тени в зоне декольте, шеи и ключиц.
Затем осветляет участки кожи, разделенные консилером, светлыми тенями и растушевывает. А потом уже растушевывает другой кисточкой темные и светлые линии вместе.
Далее блогер обрабатывает спонжем кожу, чтобы она выглядела естественней. Покрывает всю область пудрой. Затем снова рисует контуры на груди, шее и ключицах. В принципе, главное во всех этих ухищрениях — создать контраст теней.
После наложения макияжа Натали надевает бюстгальтер с эффектом пуш-ап (предвидя ваш возглас, что из-за этого грудь и кажется больше, отвечаем: нет, такой бюстгальтер лишь поднимает грудь) — и вуаля — грудь стала выглядеть более волнительно и явно на пару размеров больше.
И конечный результат.
То самое видео.
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