Удалить всё! 7 способов избавиться от лишних волосков на лице

Будем честными: нет ничего плохого в том, что на лице растут волосы, да не там, где надо. Кого вообще это волнует, кроме тебя?! Но если тебе не нравится на них смотреть, вот несколько вариантов решения этого вопроса.

1. Крем для эпиляции

Это не лучший вариант. Да, это быстро и совсем не больно, но волоски потом отрастают более темные, приходится пользоваться им чаще. А еще и раздражение бывает!

2. Бритва или триммер на батарейках

Еще один быстрый и удобный способ, но у многих потом быстро появляется щетина, и процедура становится едва ли не ежедневной.

3. Выщипывание

Если ты выщипывала брови, можешь представить, насколько это больно (неприятно, но терпимо). Это один из лучших вариантов: результат держится около месяца, поскольку волоски выщипываются полностью. Лучше всего довериться мастеру. Правда, потом придется пару часов походить с полоской над губой. Чтобы не было вросших волос, пользуйся любимым эксфолиантом.

4. Отбеливание

Для этого есть специальные кремы, в том числе для чувствительной кожи. Способ удобный и надежный, но после долгого применения могут появиться веснушки над верхней губой. Это связано с тем, что кожа становится склонной к пигментированию.

5. Точечная эпиляция

Эпиляторы для лица обрабатывают маленькие участки кожи. С ними удобно придавать форму бровям, в случае с волосками над губой манипуляции почти не чувствуются. Результат держится месяц, и его можно добиться дома.

6. Восковая эпиляция

Лучше всего довериться специалисту, тем более что в салоне подберут подходящий для лица вариант. Это не очень приятная процедура, зато в следующий раз приходить нужно через месяц.

7. Домашняя лазерная или фотоэпиляция

Удобный вариант, но растянутый по времени: нужно делать эпиляцию в течение 3−6 месяцев, зато потом волосы перестают расти. Кроме того, это эффективно на светлой и нормальной коже, но пока не работает на темной.