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Как сделать кожу сияющей?
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Как сделать кожу сияющей? 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Нанести хайлайтер, подсвечивающую базу или просто хорошо очистить и увлажнить лицо? Даем инструкцию.
Добиться сияющей кожи можно не только при помощи декоративных средств: залог здорового и сияющего цвета лица — хорошее очищение кожи.
Справиться с загрязнениями этим летом нам поможет бренд Dior — средства из новой линейки Prestige с экстрактами розы обещают глубоко, но мягко очистить поры. Редактор BeautyHack Дарья Сизова попробовала новинки и рассказала о результатах.
Сахарный скраб Dior Presige
«Я не фанат скрабов — большинство из них травмируют мою чувствительную кожу, и вместо обновленного лица я получаю ранки и покраснения. Но этому средству на основе мелкого сахара и экстракта розы удалось совершить невозможное: маленькие кристаллы нежно отшелушили кожу — она стала мягкой и гладкой. В процессе скрабирования средство по текстуре стало напоминать маску, а после умывания я не узнала себя в зеркале, — кожа как будто светилась изнутри».
Очищающий бальзам Dior Presige
«Я попробовала это средство после вечернего мероприятия, когда на лице был практически килограмм водостойкой косметики (и я не шучу!). Открыла крышку и подумала: «Неужели мягкий крем с такой нежной текстурой сможет удалить макияж?» И он смог! При контакте с водой легкий бальзам превратился в масло, которое в два движения очистило кожу. Смочила ватный диск тоником, провела по лицу — и диск остался чистым. Чудеса!»
Мицеллярный мусс Dior Presige
«Полюбила это средство в качестве одного из этапов утреннего очищения — мицеллы розы как будто пробуждают кожу и наполняют ее энергией. Наношу увлажняющий крем, корректирую недостатки консилером — идеальный летний макияж с сияющей кожей готов (а подсвечивающий праймер теперь пылится на полке)».
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