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Люди вживляют куски металла в глаза для красоты
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Люди вживляют куски металла в глаза для красоты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Нью-Йоркский хирург Эмиль Чинн рассказал о новой операции на глазах, которая стала популярна среди молодых людей. Об этом сообщает Mirror.
Пациенты начали обращаться в клинику Park Avenue Lasek Surgery с просьбой вживить им в глазное яблоко кусочки металла разных форм. По словам перенесших процедуру, процесс проходит безболезненно и занимает пять минут, а реабилитационный период длится три дня.
«Это чисто косметическая хирургия. Все украшения были разработаны в Голландии около десяти лет назад. Сотни европейцев уже перенесли имплантацию без каких-либо проблем», — рассказал хирург.
Площадь платиновых звезд, сердец и других украшений составляют три на четыре миллиметра, толщина — менее одного миллиметра. Доктор Чинн заявляет, что металлпрактически никогда не вызывают аллергической реакции, и могут быть извлечены из глаза в любое время.
В апреле модель из Аргентины сделала хирургическую процедуру по изменению цвета глаз и практически лишилась зрения. 32-летняя Надин Бруна поменяла карий цвет глаз на голубой, вставив силиконовые импланты.
По ее словам, операция прошла неудачно, и в результате она стала видеть «как 90-летняя старуха».
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