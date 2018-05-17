Авторитет: 3 звездных косметолога о беспроигрышных процедурах

Андрей Аленичев Клинический институт эстетической медицины (КИЭМ) директор, врач-дерматокосметолог

Очередь к вам — на полгода. Чего ждать от консультации?

Первым делом предупреждаю: любая трансформация должна быть оправдана. Да, я работаю с пропорциями, но «родных» черт лица пациента не лишаю. Мы можем обойтись буквально двумя-тремя инъекциями. Главное — грамотно ввести препарат. Его ведь можно положить не в верхние подкожные слои, а под мышцу, тем самым приподняв и расправив нужную зону. Пациент получает себя же, только моложе. В этом наш фирменный почерк. Ювелирный.

Какие антиэйдж-методики считаете самыми передовыми?

Клеточный матрикс (Cellular Matrix) от швейцарцев RegenLab. Суть в следующем. В пробирку с запатентованной мембраной и специально подобранной адаптированной гиалуроновой кислотой набирается ваша собственная кровь. Центрифугируется пять минут. И в результате выделяется комплекс из гиалурона и плазмы, богатой тромбоцитами. Представляете, каков коктейль? Три в одном: это и безопасные клетки с собственными факторами роста, которые восстанавливают ткани, и плазма, которая питает, и гиалуронка, которая увлажняет и моделирует. Этот препарат вводится по лицу в армирующей каркасной технике. Мы и овал очерчиваем, и носогубки разглаживаем. Методика шикарно работает весной, когда лицо выглядит усталым.

Каким бьюти-агрегатам доверяете сегодня?

Пациенты и я в восторге от супертехно­логии тотального омоложения Sciton BBL, лазеров Halo и Fotona, многофункциональной платформы Palomar Icon — и это еще не весь наш парк современной аппаратуры. Подбор и комбинация абсолютно индивидуальны — в этом и заключается главное преимущество хорошо оснащенной клиники.

Какой профессиональной косметике говорите уверенное «да»?

Мы в КИЭМ работаем на итальянской космецевтике Linda Kristel. На приеме выбираем из пятнадцати сывороток и создаем под каждого пациента индивидуальную рецептуру. Всего больше ста пятидесяти препаратов. Почему именно они? Это «честные» эффективные продукты с активными ингредиентами, которые подбирали фармацевты. Отличные натуральные базы, восстанавливающие липидную мантию кожи, плюс инновационные компоненты: пептиды, фитоэстрогены, икорные нуклеопротеины. Пациенты довольны — мы счастливы.

То, что доктор прописал: клеточное омоложение RegenLab.

Источник молодости в этой процедуре — собственные клетки крови пациента: тромбоциты, сохраненные в аутоплазме, пропущенной через центрифугу. Тромбоцит можно сравнить с контейнером, заполненным биологически активными веществами (факторами роста), которые быстро включаются в «реставрационные» работы. Получившийся гипоаллерген­ный препарат для коррекции возрастных изменений подходит коже любого типа.

Инна Шарыпова Клинический институт эстетической медицины (КИЭМ), Корпорация эстетической медицины CEO, врач-дерматокосметолог

Каково будущее косметологии?

На топе методики, которые позволяют сделать кожу молодой не только внешне, но и на самом деле запустить процессы восстановления клеток. Поэтому главная тенденция — омоложение без кавычек и реальная регенерация тканей. Здесь на помощь приходят доктора из других областей: эндокринологи, гинекологи, ортопеды. Подход должен быть холистическим. Ни в коем случае не соглашайтесь на однобокий «недоуход»: отдельно взятый гладкий участок кожи никогда не даст сияющего взгляда и уверенности в себе.

Вы виртуоз по части инъекций. Расскажите о ваших ноу-хау.

Я сторонник абсолютного минимализма по использованию чистой гиалуроновой кислоты. Рекомендовать человеку монопроцедуры с введением одной только гиалуронки — в корне неправильно. В течение 7–10 лет идет накопительная задержка жидкости в зонах введения, и с годами лицо становится отечным. Поэтому гиалуроновую кислоту использую исключительно как отличный вспомогательный продукт.

Вы мастерски сочетаете аппараты и инъекции. Какой дуэт порекомендуете для борьбы с возрастом?

Первоклассное комбо — микс PRP-терапии инъекционного клеточного омоложения с машинами красоты. Сначала — аппараты: например, сфокусированный ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer последнего поколения, микроигольчатый RF-лифтинг Scarlet, а для интимного омоложения — новейшая технология Diva. Через день-другой — процедура PRP: введение собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами. Когда эти процедуры используются вместе, болезненный момент и процесс восстановления после аппаратного лифтинга сокращается до минимума — а эффект омоложения проявляется максимально ярко.

Существуют ли запрещенные сочетания процедур?

Сразу после введения обогащенной тромбоцитами плазмы нельзя идти на аппараты: лазерное, ультразвуковое или фотоомоложение надо отсрочить минимум на две недели. Живые клетки, введенные на сеансе PRP-терапии, работают в дерме не менее 14 дней. Но, само собой, о домашнем уходе утром и вечером между процедурами забывать нельзя. Такие же правила действуют и для других инъекционных техник: сначала аппараты в сочетании с клеточным матриксом RegenLab и только после окончания цикла — ботокс для закрепления результата и пролонгации эффекта.

То, что доктор прописал: молодость на раз-два.

Шаг 1: аппарат Ultraformer. Ультразвуковая подтяжка: не ­слишком приятна, но действенна. Эффект нарастает в течение двух месяцев, а держится около двух лет.

Шаг 2: клеточное PRP-омоложение. Любой аппарат — всегда травма. Клеточное омоложение — всегда лечение: уходит боль, восполняются резервы организма, формируется молодой коллаген.

Татьяна аль сабунчи Центр косметологии TORI к.м.н., главный врач, врач-дерматокосметолог

Что наиболее востребовано среди клиентов?

Все больше пациентов сегодня приходят к естественным контурам. Если раньше были в моде большие губы-скулы, то сегодня девушки выбирают индивидуальность. Мода на фейк прошла, и переделанные лица «под копирку» остались в прошлом. К счастью!

С какими проблемами к вам обычно обращаются?

Получить комплексный и видимый эстетический результат за один-два визита — типичный запрос сегодняшнего дня. Взять уколы красоты. Мы можем сразу вводить ботокс, биоревитализанты — и тут же прибегнуть к столь популярному сегодня клеточному омоложению. Да, может, и не все в один день — но многое действительно реально уложить в одну сессию.

Могут ли навредить современные бьюти-машины?

Аппараты последнего поколения почти совершенны — а значит, можно забыть времена, когда надо было месяц ходить в корках: восстановительный период существенно сократился. Неделя — вот максимум на реабилитацию даже после глубоких травматичных процедур. А если кожа была подготовлена биоревитализантами и в ней достаточно необходимых веществ — и того меньше.

Можете рассекретить хотя бы одну действенную «формулу молодости»?

Выигрышных процедурных сочетаний много. Например, лазерное омоложение HALO (шлифовка лица) вкупе с PRP-терапией. Все потому, что плазма дает отличный иммунный ответ кожи и вдобавок ускоряет восстановительные процессы. Как результат — легкая, укороченная реабилитация.

Как получить максимум от инъекций?

Последовательное введение ботокса и филлеров дает замечательные результаты. Уходит гипертонус мышц, разглаживаются морщины на лбу, скулы становятся выразительными — и почти мгновенно лицо начинает выглядеть гармоничным. Монометодики такого результата не дают: только в сочетании.

Что делать, если у пациентки полное лицо?

Совместить аппаратный лифтинг (например, Ulthera System) с инъекциями липолитиков. Аппаратами мы усиливаем кровообращение и стимуляцию коллагена в коже. А введением липолитиков локально убираем лишние жировые отложения. Работает на ура.

То, что доктор прописал: фотоомоложение BBL.

Во время процедуры просыпаются более 1000 спящих генов, отвечающих за регенерацию, иммунитет, метаболизм и молодость кожи. Это позитивно сказывается на росте и продолжительности жизни фибробластов — именно они в ответе за наш молодой вид. Помимо борьбы с признаками старения BBL-терапия успешно удаляет пигментные пятна, сосуды и неэстетичное постакне.

Опубликовано в SNC № 107, май 2018.