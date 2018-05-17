Косметичка звезды: любимые средства певицы Анастасии Спиридоновой

Финалистка первого сезона музыкального шоу «Голос» Анастасия Спиридонова показала нам содержимое своей косметички и рассказала, какие уколы готова терпеть ради красоты.

О мастах в косметичке

В обычной жизни и в поездках я использую одни и те же средства (мини-версии хорошо умещаются в ручной клади). В сумочке всегда лежит тональник, бальзам для губ Carmex и палетка бронзирующих румян Sun Designer от By Terry. Бальзам я впервые попробовала у визажиста, и с тех пор это мой маст — спасает, когда надо быстро привести губы в порядок. В палетке 3 оттенка румян и 3 оттенка бронзеров, мне этого вполне хватает для контуринга, а еще ее удобно носить с собой.

Кстати, тональных средств у меня обычно 2-3. Even Better от Clinique в оттенке Alabaster — мой постоянный тон, пользуюсь им уже много лет и безумно довольна. У него внушительная кроющая способность, есть SPF-защита, а еще я заметила, что крем постепенно сводит на нет пигментные пятна. А другие два — очень светлый Teint Couture Balm от Givenchy и, наоборот, слишком темный Liquid Halo от Smashbox — мешаю летом в зависимости от степени загорелости лица. Любимого оттенка помады у меня нет, но по будням мой идеальный вариант — блеск для губ Lip Maximizer от Dior в нейтральном оттенке 001.

В косметичке:

Бальзам для губ, Carmex

Тональный крем Even Better, Clinique

Палетка румян и бронзеров Sun Designer Palette #1, By Terry

Бальзам для губ Dior Addict Lip Maximizer, Dior

Тональный крем Teint Couture Balm, Givenchy

Тональный крем Liquid Halo, Smashbox

О любимых продуктах ухода

Первое средство ухода, которое приходит на ум — очищающий мусс для лица от Chanel . Он в виде крема, его очень удобно вспенивать прямо стоя в душе, поэтому я часто беру этот мусс с собой в дорогу. Пару раз в неделю я использую щетку Clarisonic, для этих дней у меня припрятано особое средство — мусс Uriage. Он достаточно плотный и идеально подходит для умывания с электрощеткой. Кожу лица и вокруг глаз я увлажняю с помощью кремов Le Lift от Chanel, безумно их люблю. Мой маст для волос — серия восстанавливающих средств Lebel. Пользуюсь этими продуктами уже около года и вижу, что волосы заметно подросли и стали терпимее к термоукладкам.

В косметичке:

Крем-лифтинг Le Lift, Chanel

Двухфазное средство для снятия макияжа глаз Demaquillant Yeux Intense, Chanel

Крем-лифтинг для зоны вокруг глаз Le Lift, Chanel

Серия для волос Iau Cleansing Relaxment, Lebel

Термальный мусс для снятия макияжа, Uriage

Очищающий крем Mousse Douceur, Chanel

Крем для волос Au Melt Repair, Lebel

О любимых бьюти-процедурах

Я очень боюсь колоть инъекции ботокса, поэтому в профессиональном уходе делаю упор на увлажнение. Самая эффективная для меня процедура — плазмолифтинг. Во-первых, аллергия здесь исключена, потому что в качестве действующего средства используется ваша собственная плазма, предварительно отделенная из крови в центрифуге. Во-вторых, я вижу эффект уже после третьей процедуры: заметно свежеет цвет лица, убираются раширенные поры и кожа уплотняется. Кстати, результат этих уколов очень заметен и окружающим, поскольку вид в целом становится отдохнувшим. Еще примерно раз в делаю легкий пилинг, поскольку уверена, что домашнее очищение не может удалить всё.