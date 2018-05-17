Как предотвратить сечение волос

Кто помнит рекламу, в которой вопрошается «Ножницы или Gliss Cur?» и понимает все тонкости ухода за волосами, лишь иронично усмехнётся— без варианта «ножницы» ну никак не обойтись. МедикФорум собрал советы, которые помогут решить этот вопрос и избежать сечения кончиков.

Как предупредить сечение кончиков?

Регулярное подрезание кончиков, а именно, раз в месяц— одно из обязательных условий предотвращения сечения волос. И оно далеко не единственное. Чтобы предупредить секущиеся волосы, нужно точно знать, что сечению волос по всей длине или кончиков способствует. И, соответственно, действовать от противного, а также взять на вооружение некоторые рекомендации.

Заколки из металла, шпильки, слишком тугие резинки, особенно с инкрустацией, могут быть опасны для волос. Украшать причёску такими аксессуарами следует лишь в исключительных случаях, а в идеале заменить их на матерчатые, силиконовые, из пластика, ПВХ, дерева.

Как защитить волосы на отдыхе?

Сечению волос способствует прямое солнечное воздействие. А морская вода лишь усугубит ситуацию. Поэтому в поездку на море следует взять Пантенол— обычное средство от ожогов.

Для ухода за волосами приемлем Пантенол и в виде пены, и в виде спрея. Помимо предотвращения сечения средство возымеет и дополнительные ухаживающие эффекты — питание, придание волосам блеска и послушности. Удивительно, но средство можно использовать ещё и в качестве… пенки для укладки!

Головной убор не должен плотно охватывать голову. Частое термическое воздействие: сушка феном, завивка электрощипцами или на термобигуди, выпрямление посредством утюжка и др.

Как сушить волосы?

Сушить волосы естественным образом, а использование средств для завивки или выпрямления свести к минимуму. Но чем плоха завивка по старинке, на тряпочки? -Дело может быть и в расчёске, если она изготовлена из металла или просто старая или же в небрежном расчёсывании.

Самая полезная для волос, расчёска или массажная щётка— из дерева. А волосы следует расчёсывать от кончиков, постепенно увеличивая высоту. При расчёсывании сразу от корней, кончики чаще всего не захватываются вовсе. А посему и секутся. —

Интенсивное трение полотенцем и расчёсывание мокрых волос. Сколько ни предупреждай о вреде подобных «процедур», а всегда находятся охотницы до них. Ну не нужно их трогать. Пусть себе сохнут!

И ещё. Если волосы всё же сильно секутся, предпочтительно сделать короткую стрижку и начать качественный уход с нуля. Волосы— элемент растущий, да и пусть они будут короткими, но в хорошем состоянии, нежели напоминать кустарник в пустыне.