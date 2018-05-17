Аргентинец искромсал себя ради внешности инопланетянина

Льюис Падрон из Аргентины рассказал, как потратил около 60 тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожим на мифического персонажа плеядеанца. Об этом сообщает Mirror.

Согласно легенде, в которую верит 26-летний Падрон, плеядеанцы осуществили план по зарождению жизни на Земле и стали прародителями человеческой расы. Их внешность — нечто среднее между внешностью инопланетян и эльфов. «Они совершенные люди из космоса. Очень бледные, высокие, у них серебряные волосы и большие, большие глаза», — описал плеядеанцев молодой человек.

Аргентинец уже сделал две пластики носа, перенес шесть операций по изменению цвета глаз и модифицировал форму ушей, чтобы они были похожи на заостренные уши эльфов. Недавно он побывал в Южной Корее, где ему сделали челюсть, как у персонажей японских мультфильмов анимэ. Для этого челюсть пришлось сломать в шести местах.

В число следующих модификаций, планируемых молодым человеком, входят удаление адамова яблока, обтачивание зубов, операция по изменению разреза глаз, в результате которой они станут похожими на кошачьи, еще одна пластика носа и подтяжка лица.

В апреле сообщалось, что Русс Фокс из канадского Ванкувера провел более сотни модификаций своего тела, чтобы двигаться «в ногу со временем». К 36 годам мужчина уже вставил в голову силиконовые рога и покрыл ее ультрафиолетовыми татуировками, разрезал пополам язык, сделал множество пирсингов и имплантировал под кожу кремниевого 3D-скарабея.