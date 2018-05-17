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Аргентинец искромсал себя ради внешности инопланетянина
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Аргентинец искромсал себя ради внешности инопланетянина 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Льюис Падрон из Аргентины рассказал, как потратил около 60 тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожим на мифического персонажа плеядеанца. Об этом сообщает Mirror.
Согласно легенде, в которую верит 26-летний Падрон, плеядеанцы осуществили план по зарождению жизни на Земле и стали прародителями человеческой расы. Их внешность — нечто среднее между внешностью инопланетян и эльфов. «Они совершенные люди из космоса. Очень бледные, высокие, у них серебряные волосы и большие, большие глаза», — описал плеядеанцев молодой человек.
Аргентинец уже сделал две пластики носа, перенес шесть операций по изменению цвета глаз и модифицировал форму ушей, чтобы они были похожи на заостренные уши эльфов. Недавно он побывал в Южной Корее, где ему сделали челюсть, как у персонажей японских мультфильмов анимэ. Для этого челюсть пришлось сломать в шести местах.
В число следующих модификаций, планируемых молодым человеком, входят удаление адамова яблока, обтачивание зубов, операция по изменению разреза глаз, в результате которой они станут похожими на кошачьи, еще одна пластика носа и подтяжка лица.
В апреле сообщалось, что Русс Фокс из канадского Ванкувера провел более сотни модификаций своего тела, чтобы двигаться «в ногу со временем». К 36 годам мужчина уже вставил в голову силиконовые рога и покрыл ее ультрафиолетовыми татуировками, разрезал пополам язык, сделал множество пирсингов и имплантировал под кожу кремниевого 3D-скарабея.
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