13 лучших кремов с легкой текстурой не дороже 1 000 руб.

Средства на водной основе, с текстурой бальзама и легкого суфле, с ароматом ванили и шоколада, которые освежат взгляд, снимут усталость ног и увлажнят кожу, — находки редакции BeautyHack уже в нашей новой подборке.

Крем для лица Eau Thermale Light Water Cream SPF20, Uriage

Моя находка — легкий крем на водной основе от Uriage. Использую утром — он легкий и отлично справляется с задачей базы под макияж. Главный компонент крема — термальная вода. Увлажнения на целый день достаточно. Не забивает поры.

Цена: 1 035 руб.

Освежающий гель против мешков под глазами Hydra Végétal, Yves Rocher

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

С такими средствами я всегда «расправляюсь» одинаково и очень быстро. Как только гель попал мне в руки, сразу же отправился в холодильник, где теперь и хранится. Я очень люблю ощущение свежести вокруг глаз с утра. Правильный «холодок» дают именно плотные гелевые текстуры. В составе я нашла экстракты мадагаскарского чая и листьев голубой агавы — привычные компоненты для средств Yves Rocher защищают клетки от потери влаги. Еще есть кофеин, который тонизирует кожу.

У геля вытянутый аппликатор, поэтому сделать легкий массаж им не получится. Я справляюсь руками, а когда гель впитается (а он впитается, если вы не нанесете слишком много), наношу консилер. Получается хороший матовый эффект, и нет отеков.

Цена: 840 руб.

Освежающий увлажняющий крем-уход с ирисом, Weleda

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Немецкая марка Weleda создает натуральную косметику. В этом креме самый важный ингредиент — ирис, который уже много лет используется в уходе за кожей. У ириса густые корневища — они накапливают в себе влагу и стойко переносят любую погоду. Так же и на коже экстракт ириса создает защитную пленку и питает ее весь день. В этом также помогает масло жожоба, а экстракт гамамелиса блокирует воспаления.

Крем легкий, быстро впитывается — подойдет для нормальной и комбинированной кожи. Для сухой кожи есть версия с более насыщенной текстурой.

Цена: 1 000 руб.

Крем для лица с гиалуроновой кислотой, It's skin

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

У бюджетного корейского бренда It's skin — достойная серия средств с гиалуроновой кислотой. Крем для лица легкий, гелевый, но не липкий. Со свежим, немного огуречным запахом.

Интересный состав — помимо гиалуроновой кислоты, в нем есть экстракты черники и ацеролы. Они ускоряют восстановление клеток кожи и со временем делают ее гладкой, а тон — ровным.

Цена: 855 руб.

Крем 24H Comfort Nourishing Cream, Yves Rocher

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

По текстуре больше напоминает бальзам — очень легкий и впитывается сразу же. Выравнивает цвет кожи за 2-3 дня и устраняет сухость — в состав добавлен сок ясеня. Идеален для сухой кожи, а вот для комбинированной и жирной может не подойти.

Цена: 890 руб.

Крем-суфле для тела Ginger Souffle Whipped Body Cream, Origins

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Кроме нежного аромата имбиря, средство отлично ухаживает за кожей тела — моментально смягчает и увлажняет, а еще легко наносится, распределяется и достаточно быстро впитывается.

Цена: 800 руб.

Крем-гель с икрой лососевых рыб, Mirra

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Фишка российской марки Mirra — необычные составы. В этот крем-гель вошли цельная икра лососевых рыб, каротиноиды томатов и семь видов масел — соевое, кокосовое, кунжутное, какао, жожоба и эфирные масла герани и мирры.

В пластиковом флаконе с дозатором — флюид с летним запахом трав и цветов. Легко распределяется по коже, на все лицо хватит одной «горошины» крема. С ним можно не наносить базу под макияж — он быстро впитывается и не блестит, кожа становится мягкой и бархатистой.

Цена: 714 руб.

Мусс для тела «Бурбонская ваниль», Organic shop

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Я очень люблю средства этого бренда — за незатейливые и приятные крема, хорошие натуральные составы, яркие упаковки и сумасшедшие ароматы, которым наполняется весь дом.

С приходом весны всегда ставлю на полку в ванной мусс с ароматом ванили — он не восстановит пересушенную кожу, но станет незаменимым помощником в ежедневном увлажнении. Быстро впитывается и делает кожу гладкой. А экстракт органической ванили в составе заставит вас сойти с ума не только от аромата, но и от ощущения мягкой кожи.

Цена: около 300 руб.

Восстанавливающий крем для глаз, Dr.Konopkas

Крем в удобной тубе из мягкого пластика. В ванной лучше храните его на полке, а не ставьте вертикально, чтобы не упал. Консистенция у средства очень легкая, он быстро впитывается и хорошо увлажняет кожу вокруг глаз.

Крем имеет натуральный природный аромат — микс трав и цветов. Плюс: средство действительно питает кожу, поэтому им можно смело пользоваться в холодное время для профилактики, даже если у вас нет видимых недостатков.

Цена: 200 руб.

Молочко для тела Chocolate, Dolce Milk

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анастасии Лягушкиной

Молочко быстро впитывается. Пахнет как шоколадно-ванильный пудинг, увлажняет, но подходит скорее для нормальной и жирной кожи (а не для сухой, как заявлено на упаковке). Не липкий, кожа после него не блестит, впитывается хорошо, по консистенции средство больше напоминает крем. Можно нанести и сразу выходить на улицу. В составе я нашла кокосовое и касторовое масла и масло жожоба. И все те же гидролизованные молочные протеины.

Цена: 359 руб.

Восстанавливающий биогель для ног «Усталость? Нет, не слышала», Organic Kitchen

Я не большой любитель танцев до утра на высоких каблуках, но и в кедах в конце дня ноги устают. Попробовав в первый раз этот гель с говорящим названием (больше похожим на призыв) «Усталость? Нет, не слышала», я тут же оценила эффект: тяжесть в ногах сменилась легким холодком — как будто я только что прошлась босиком по мокрой траве.

Холодок — это заслуга масла мяты в составе. Оно отлично тонизирует, освежает и увлажняет кожу, а органический экстракт гуараны нормализует кровообращение и уменьшает отеки.

Один из любимых вечерних ритуалов — наношу биогель массажными движениями после душа. Средство впитывается мгновенно — можно не скакать по дому на цыпочках, боясь испачкать пол. А запах вряд ли сможет кого-то оставить равнодушным — кому не хочется пахнуть фруктовой жвачкой.

Цена: 64 руб.

Крем для кожи вокруг глаз «Увлажнение эксперт» 24ч., L'Oreal

Выбор специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой

Средство заключено в картонную коробку и целлофановую упаковку, так что при покупке вы точно будете уверены в его сохранности. Баночка сделана из легкого пластика — ее удобно брать в поездки.

Крем белого цвета без запаха и имеет нежную текстуру. Я наносила средство пальцами, брала горошину и распределяла по коже вокруг глаз. Мне 20 лет, особых видимых морщин пока нет. Мою кожу крем отлично увлажняет, буду пользоваться им весной и летом.

Цена: 250 руб.