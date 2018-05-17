6 звезд, которые выглядят намного старше своего возраста: что их так состарило?

Адель — 29 лет О таких, как Адель, в народе говорят: «Она в 20 лет выглядела на 40, и в 40 будет выглядеть на 40». Да, певица действительно не тянет на свой возраст. Возможно, причина кроется в лишнем весе. Звезда уже похудела на 20 килограммов, но все равно еще похожа на женщин с картин Рубенса. Сбросив еще столько же, певица, вероятно, помолодеет.

Марго Робби — 27 лет Актрисе публика не дает меньше 40. И все удивляются, как ей удается так прекрасно выглядеть! Может, дело в том, что Марго всего 27 лет?! Понять это можно только при общении. Она задорная, компанейская, любит всем делать татуировки (у нее есть переносной аппарат) — даже журналистам во время интервью предлагает. Почему же Марго выглядит старше? Мы считаем, что всему виной нависшее веко и выраженные носогубные складки.

Линдси Лохан — 31 год После фильмов «Чумовая пятница», «Ловушка для родителей», «Поцелуй на удачу», казалось, что у этой симпатичной, обаятельной и талантливой малышки большое будущее. Но его перечеркнула страсть к алкоголю и наркотикам, которые еще никакого не красили и уж тем более не делали моложе. Линдси стала выглядеть очень плохо. Ситуацию она пыталась исправить с помощью пластики и инъекций. Но эффект от процедур держался недолго, ведь с алкоголем процедуры не сочетаются. Сейчас 31-летняя актриса выглядит на все 50. Ее иногда приглашают на телешоу, дают даже какие-то малозаметные роли в сериалах. Лохан заявляет, что у нее еще все впереди. Она недавно объявила о запуске именной линии косметики. Но вряд ли женщины захотят покупать эту продукцию.

Кейт Аптон — 25 лет В биографии Аптон не было ни алкоголя, ни наркотиков, ни даже танцев в обнаженном виде в клубе. Хоть Кейт и работает в модельном бизнесе, она считается примерной девочкой. К тому же недавно девушка вышла замуж. Но все же 25-летней Кейт не дают меньше 35. Возможно, все дело в пышных формах или в чересчур ярком макияже, который Аптон всегда делает для светских выходов.

В начале карьеры, когда Гага была просто Стефани Джерманоттой и писала песни для известных исполнителей, звезда выглядела неприметной мышкой. Но когда ее собственные хиты зазвучали из каждого утюга, на Гагу обратили внимание. Чтобы закрепить успех, она примерила эпатажный и яркий имидж. Теперь певица не выходит из образа — даже когда идет за хлебом в магазин. Думается, именно вызывающий макияж и авангардный стиль превращают 32-летнюю звезду в 45-летнюю оторву.

Кайли Дженнер — 20 лет Вот так выглядит жертва пластики и инъекций. Начав сниматься в долгоиграющем реалити «Семейка Кардашьян», Кайли на фоне старших сестер, которые не раз ложились под нож, чувствовала себя гадким утенком. Поэтому пошла к хирургу за редизайном. В результате еще до совершеннолетия она сделала несколько пластических операций на лице, а также стала регулярно колоть филлеры в скулы и губы, делать инъекции ботокса. Такое раннее омоложение привело к тому, что 20-летняя девочка выглядит на хорошие 35. И то ли еще будет. Как звезды ухаживают за собой:

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