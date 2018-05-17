Самый сок: знаменитости, которые сейчас выглядят лучше, чем в юности

Бейонсе

С возрастом Бейонсе кажется ни капли не состарилась, а лишь только приобрела изысканности и элегантни. Ну и, конечно, теперь она сияет в софитах славы, а не из-за перебора с макияжем.

Со времен Spice Girls Виктория сильно похудела и сделала пластику носа. Кроме того, дизайнер сменила вычурные наряды на минимализм и классику. И не зря, ведь в итоге получила звание иконы стиля.

В молодости Гвен Стефани самовыражалась за счет своего бунтарского поведения и, мягко говоря, яркого образа. Впрочем, ее любовь к эффектному макияжу не прошла, но теперь она его умело преподносит, выглядя при этом женственно и изящно.

Сейчас певицу вовсе не узнать. Если раньше она все таки не могла отказаться от алой помады, то в последнее время все чаще выбирает естественный макияж.

Кардинальная перемена певицы отразилась на всем. Теперь Полина даже выглядит на несколько лет моложе. Звезда отлично поработала над собой — похудела и удалила комки Биша. Кроме того, Гагарина совсем недавно увеличила грудь.

Глядя на старые снимки Аниты Цой слабо верится, что на них действительно она. Похудев на 40 килограммов звезда засветилась по новому и в свои 47-лет выглядит потрясающе свежо и молодо.