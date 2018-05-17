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Лайфхаки для тех, кто не умеет красить ногти
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Лайфхаки для тех, кто не умеет красить ногти 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Некоторые девушки ходят на маникюр в салон не потому, что им лень сделать эту несложную процедуру дома, а из-за своего неумения нормально накрасить ногти. Стекающий по краям лак, испачканные пальцы, пузырьки и неровное нанесение — всех этих проблем ты можешь избежать, если будешь знать несколько хитрых секретов.

Нанеси на пальцы вазелин

Чтобы лак не растекался за пределами ногтевой пластины, смажь кожу вокруг ногтя вазелином — излишки лака на жирной основе не высохнут, и ты уберешь их обычной салфеткой! Тут важно только не запачкать вазелином ногти и аккуратно обезжирить их спиртовым раствором и ватной палочкой.

Используй белую базу

Гениальный лайфхак для тех, кто не может равномерно нанести лак и прокрасить ноготь по краям. Просто первым слоем нанеси базу белого цвета — на этом фоне тебе будет проще видеть все непрокрашенные участки.

Согрей баночку с лаком между ладонями

Знаешь, отчего во время нанесения лака появляются мелкие пузырьки воздуха? Ты изо всех сил трясла баночку вместо того, чтобы согреть и хорошенько потереть ее между ладоней.

Начинай красить с середины ногтя

Когда начинаешь красить ногти, не пытайся сразу подобраться кисточкой поближе к кутикуле: лишний лак сразу стечет, и все, что ты получишь, — это пятна на коже. Сначала поставь точку в середине ногтя, «растяни» эту каплю в сторону кутикулы, прокрась основание, а затем спустись вниз, к кончикам.

Сделай «лунный» маникюр с помощью трафарета

Актуальный уже несколько сезонов «лунный» маникюр ты можешь сделать сама — используй трафарет в виде кружков. Прикрепи их на палец так, чтобы закрыть области кутикулы, и просто накрась ногти как обычно. Готово!

Делай френч с помощью простой резинки

Сделать французский маникюр тем, кто не дружит с лаком и кисточкой, поможет простая канцелярская резинка — закрепи ее вокруг пальца так, чтобы можно было прокрасить кончик ногтя, не задевая ногтевую пластину. Поверь, это гораздо удобнее, чем трафарет или безрезультатные попытки нарисовать френч легким движением руки.

Купи специальный стик для снятия лака

Если ты следовала всем нашим советам, но все-таки не смогла нанести покрытие ровно, не расстраивайся! Специально для таких, как ты и многие из нас, придуманы стики для снятия лака — пользоваться ими в разы удобнее, чем обычными ватными палочками. Главное, прокрась всю ногтевую пластину равномерно, а уж с излишками ты точно справишься.
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