Как правильно наносить автозагар и какой выбрать: 5 лайфхаков и лучшие средства

Как выбрать автозагар

Прежде всего следует ориентироваться на оттенок кожи. Слишком интенсивное средство создаст неестественный цвет, но мода на загар в стиле Ольги Бузовой давно прошла. Поэтому блондинкам со светлой кожей лучше выбирать бронзатор с низкой интенсивностью. Для русых девушек с персиковым или оливковым тоном кожи идеален автозагар средней интенсивности. А вот смуглые брюнетки могут смело выбирать высокоинтенсивное средство.

Средства для получения искусственного загара представлены во всех ценовых категориях. Самые популярные бронзаторы в масс-маркете — автозагары для тела от L'Oreal и Garnier. Надежные средства в премиум-классе — от Clarins и Lancaster. Последний еще и практически не пачкает одежду. Секрет его заключается в компонентах, стимулирующих выработку меланина, который и отвечает за приобретение кожей желанного бронзового оттенка.

Как подготовить кожу к нанесению автозагара

Правильно подготовленная к автозагару кожа — это уже половина успеха. За сутки или хотя бы за несколько часов до нанесения бронзатора следует очистить кожу отшелушивающим гелем или скрабом, особое внимание уделить локтям и коленям. Затем нанести увлажняющий крем и проследить, чтобы он успел полностью впитаться до нанесения бронзирующего средства.

После душа не стоит пользоваться маслами, иначе бронзатор ляжет неровно, и вы рискуете превратиться в пятнистую кошку.

Как нанести автозагар на тело

1. Начинаем с лица. Во-первых, вы уже умеете ухаживать за этой областью, поэтому точно ничего не упустите (не забудьте про уши и зону роста волос — белые пятна здесь быстро выдадут искусственное происхождение загара). Во-вторых, любую ошибку при нанесении автозагара на лице вы сможете замаскировать с помощью консилера и тонального крема. В-третьих, когда вы дойдете до ног, у вас уже появится опыт. А это важно потому, что летом ноги — самая открытая часть тела.

2. Распределяем и втираем средство до полного впитывания. Если ваши ладони перестали скользить по коже, значит автозагар распределен равномерно.

3. Держим наготове влажное полотенце, чтобы корректировать интенсивность цвета. Колени, локти и щиколотки отличаются выраженной рельефностью, поэтому их прокрашивание требует особой аккуратности. Завершить обработку этих частей тела нужно легким однократным промакиванием их влажным полотенцем — при старательном втирании автозагара в районе колен, локтей и щиколоток есть риск переборщить с интенсивностью.

4. Моем руки с мылом. Где остается больше всего бронзатора? Все верно: на ладонях. Промойте их с большим количеством мыльной пены, представьте себя хирургом перед операцией: пройдитесь между пальцами, протрите ребра ладоней. Можно использовать мочалку.

5. Проходимся по второму кругу и делаем коррекцию. На теле есть участки, которые в естественных условиях получают более интенсивный загар. Это голени, нос, лоб, плечи, зона декольте. Поэтому на них стоит нанести дополнительный слой. Также есть смысл дополнительным количеством бронзатора обработать живот и бока. Ведь чем темнее оттенок загара, тем более стройным и подтянутым смотрится тело.

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