Мифы об акне и секреты рациона для проблемной кожи

Об акне и его причинах слагают мифы и легенды, которые часто не имеют ничего общего с реальностью. Мы разоблачили 4 мифа, а заодно вместе с диетологом Easy Meal разобрали что стоит есть, чтобы кожа была красивой, а что пора выбросить.

Миф: угри вызваны грязной кожей и плохой гигиеной

Правда: большинство биологических реакций, вызывающих акне, происходит под кожей, а не на поверхности. Это означает, что очистка верхних слоев кожи практически никак не влияет на интенсивность угревой сыпи. Тем не менее, своевременное использование мягкого очищающего средства может предотвратить загрязнение и воспаление уже имеющихся открытых комедонов.

Миф: выдавливание и «чистка» поверхности кожи от угревой сыпи — лучший способ избавиться от прыщей

Правда: такой способ очищения может привести к ухудшению состояния кожи, воспалению и рубцам. Исследования показывают, что в течение 2-3 недель после процедуры чистки лица количество воспалительных процессов в среднем увеличивается, а большинство протоков желез снова заполняются сально-роговыми пробками.

Миф: солнечные лучи помогают устранить прыщи

Правда: на данный момент нет качественных доказательств того, что использование соляриев или солнечных ванн может улучшить состояние кожи на продолжительный период времени. Однако есть данные, свидетельствующие о том, что длительное воздействие солнечного света может увеличить риск возникновения рака кожи. Кроме того, многие препараты, используемые для лечения акне, делают кожу более чувствительной к солнечному свету, поэтому длительное пребывание на солнце может нанести ущерб коже.

Миф: угри вызваны плохим питанием

Правда: нет никаких доказательств того, что рацион влияет на появление акне в подростковом или взрослом возрасте. Если обратиться по поводу акне к ведущим мировым дерматологическим ассоциациям, лечение питанием или особой диетой нигде не будет упомянуто как один из первых и необходимых способов контроля течения заболевания. Подобно экземе, акне имеет как наследственную, так и непредсказуемую этимологию, развиваясь под воздействием генетических и внешних факторов, усиливаясь при контакте с триггерами, специфичными для отдельного организма.

А вот и рекомендации по питанию, придерживаясь которых, можно снизить риск возникновения и развития акне.

Включайте в свой рацион:

Фрукты

Они содержат преимущественно фруктозу и умеренное количество глюкозы, не вызывающей резкий рост инсулина, большое количество важных для организма микроэлементов и клетчатку, способствующую улучшению микрофлоры кишечника, стимуляции иммунной системы.

Овощи

Они являются источниками не только незаменимой клетчатки, витаминов и минералов, но и антиоксидантов (таких, как витамин А, Е, селен и другие), способных ингибировать воспалительные процессы в организме и участвовать в выведении токсинов. Даже Всемирная Организация Здоровья рекомендует употреблять минимум 5 порций овощей и фруктов в день для снижения рисков развития сердечно сосудистых заболеваний, ожирения и диабета II типа и таких заболеваний кожи, как акне.

Зерновые продукты

Это источник медленных углеводов, которые являются частью любого здорового рациона. Именно благодаря зерновым продуктам у организма есть возможность получить глюкозу, важную для работы головного мозга и всех обменных процессов, в умеренных количествах не вызывая резких скачков инсулина.

ОМЕГА-3

Употребление сбалансированного соотношения жиров Омега-3 и Омега-6 помогает модулировать воспаление в организме человека. Также Омега-3, как известно, улучшают настроение и уменьшают стресс и беспокойство, а также помогает контролировать уровень IGF-1 (инсулиноподобный фактор роста), который теоретически может помочь предотвратить продуцирование клетками кожи излишков сального секрета.

Какие продукты стоит исключать?

Сладкие напитки

Газированные напитки, сладкие морсы, чай с сахаром, кофе с карамельным сиропом — употребление всех этих напитков ведет к резкому повышению сахара в крови и, как следствие, к риску возникновения акне. Лучше заменить сладкие напитки водой, зеленым чаем, обладающим антиоксидантным эффектом (белый чай, китайские зеленые чаи, молочный улун, ромашка).

Кондитерские изделия

Ни для кого не секрет, что чаще всего в кондитерских изделиях можно встретить сочетание насыщенных жиров низкого качества с большим количеством простых сахаров и белой муки. Эти продукты относятся к категории продуктов с высоким гликемическим индексом и обладают минимумом полезных веществ.

Алкоголь

Он напрямую влияет на уровни гормонов. Одна из прямых причин акне — дисбаланс в уровнях тестостерона или эстрогена. Кроме того, люди, склонные к употреблению алкоголя, часто не могут справится со стрессом, что также влияет на гормональную систему и, как следствие, приводит к проблемам с кожей. Постарайтесь на время лечения от акне постараться исключить алкоголь, особенно в случае назначения лечения антибактериальными препаратами.

Чипсы и прочие гадости

Такие продукты часто не обладают никакими полезными свойствами, кроме поднятия настроения. Высокое содержание соли, сахара, насыщенных жиров и усилителей вкуса в сочетании с высокой калорийностью могут стать настоящей проблемой для любого даже взрослого человека, вызывая зависимость и, как следствие, проблемы со здоровьем. Будьте начеку!