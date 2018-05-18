«Ты чего как попугай разукрасилась»: Инна Жиркова рассказала, что ее супруг думает о макияже

Внешность многодетной мамы Инны Жирковой у многих вызывает зависть. Если верить 29-летней красавице, то ее внешность — дар природы и генов. По словам Инны, она до сих пор ничего с собой не делала. Несколько часов назад в своем Instagram Жиркова опубликовала фото без макияжа, а в подписи рассказала о пластике, а также об отношении ее супруга футболиста к косметике на ее лице.

— написала Инна.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

После этого размышления Инна призналась, что на пороге 30-ти она подумывает о том, чтобы обратиться к косметологу. В частности, Жиркову интересуют ботокс и татуаж.

В комментариях мнения фолловеров разделились. Одни считают, что Жирковой не нужно ничего делать со своей внешнстью, потому что она и так выглядит молодо и красиво, другие же подозревают: Инна лукавит, говоря, что ничего не делала у врачей. Специалисты давно отметили, что Жиркова изменила форму груди, а также, сравнивая фотографии разных лет модели, пришли к выводу, что лицо Инны претерпело контурную пластику.

А ты хотела бы что-то изменить в своей внешности с помощи косметологов и врачей?

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Фото:Instagram