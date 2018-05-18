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Самые неожиданные бьюти-лайфхаки с вазелином
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Самые неожиданные бьюти-лайфхаки с вазелином 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
Лучший способ задавать тренды — это реанимировать давно забытые старые вещи. Помнишь, как это было с чокерами? На этот раз наш кандидат на бьюти-воскрешение — вазелиновая мазь, сфера применения которой, как оказалось, безгранична. Мы собрали все самые полезные бьюти-лайфхаки с проверенным временем средством в нашем материале и спешим поделиться ими с тобой.

А — аккуратность

Идеальный маникюр с первого раза
Мы, конечно, понимаем, что все сейчас ходят на маникюр в салоны красоты и нейл-бары. Для тех традиционалисток, что все еще делают эту процедуру дома, у нас тоже припасен хитрый трюк.
Маникюр — элементарная процедура, которая занимает море времени. А все почему? Как минимум полчаса уходит на исправление дефектов дрогнувшей руки. Если смазать кутикулу вазелином при нанесении, можно избежать затекание лака на кожу и сделать идеальный маникюр с первой попытки.

Для домашней колористики

Для фанаток домашнего окрашивания вазелин — самый верный помощник, в частности для тех, кто предпочитает темные оттенки. Если смазать вазелином зону лба по линии роста волос, пространство за ушами и шею, можно избежать темных пятен на коже от краски. Лучше потрать на это пять минут своего времени до процедуры, чем на полуторачасовое очищение въевшегося средства.

Продлить действие парфюма

Уверены, у каждой есть любимый парфюм, который через пару часов после нанесения становится совершенно неуловим и сходит на нет. Оказалось, вазелину по силам приструнить этого строптивого любимчика. Достаточно нанести немного мази на места нанесения аромата — за мочками ушей и на запястья.
Даже самые нестойкие духи благодаря чудо-мази продержатся намного дольше. О том, что аромат может исказиться от такого сочетания, можешь не переживать. Проанализировав отзывы об этой уловке в интернете, мы можем с уверенностью сказать, что такой проблемы не возникнет.

Демократичный макияж

Эффект влажных век и хайлайтер
Влажный блеск — хит наступающего летнего сезона. Если ты уже задалась вопросом, как достичь столь желанного эффекта сияющих глаз, раскроем тебе небольшой секрет: просто нанеси на веки немного вазелина. Его можно использовать даже поверх теней любого оттенка. Уверены, на летней вечеринке с влажными смоки будешь только ты. С вазелином у тебя есть все шансы стать трендсеттером.
Стробинг все еще не готов покинуть лица девушек на улицах наших городов, поэтому остается с нами еще на один сезон. Вместо того, чтобы идти в магазин и выбирать новый хайлайтер, советуем тебе вспомнить про старый добрый вазелин. Преимущества его очевидны. Во-первых, проблем с выбором оттенка у тебя точно не возникнет. Во-вторых, более бюджетного средства ты едва ли найдешь. И, в-третьих, вазелин позволяет добиться уникального и неповторимого эффекта, который тебе не в силах дать ни один профессиональный хайлайтер.

Фиксатор для глиттера

Если вдруг в твоих летних планах затесалось посещение музыкального фестиваля типа «Коачелла» или «Парк Лайв», то тебе просто необходимо запастись годовым запасом глиттера и шиммера, чтобы не остаться незамеченной в толпе фанаток. Вместо того чтобы искать по всем магазинам хороший клей для блесток (а такие обычно в дефиците), советуем присмотреться к вазелину, на нем разноцветные блестяшки продержатся с утра до самого вечера, как бы ты ни отжигала под хиты кумиров.

Гель для бровей

Вазелин прекрасно заменит прозрачный гель для бровей. Он отлично фиксирует и придает легкий блеск. Выдави немного средства из тюбика, вооружись кисточкой-расческой и зачеши волоски наверх, так ты получишь эффект густых соболиных бровей. Этот лайфхак идеально подходит для техники «макияж без макияжа». Все гениальное просто: едва ли можно было придумать более ленивый и демократичный способ укладки бровок.

Бюджетный уход

В самолет
Влажность в самолете нулевая, с этим едва ли кто-то будет спорить. Даже после трехчасового короткого полета ты сойдешь с трапа в таком жутком виде, будто не спала дней пять и в жизни не пользовалась увлажняющим кремом. И снова на помощь нам спешит старый друг — вазелин. Если нанести его тонким слоем на кожу под глазами и на губы, это даст отличное увлажнение. В таком качестве вазелин ничем не хуже патчей для глаз и Carmex'а. Дело в том, что он создает на коже защитную пленку, которая не дает влаге испаряться. Для самолетных путешествий вазелин — самое надежное и проверенное средство от обезвоживания.
Средство от ожогов
Если ты случайно задела горячий чайник или прижгла лоб плойкой, создавая очередную замысловатую прическу, поспеши смазать место вазелином. Это поможет избежать появления пузырей и шрамов. Главное — действовать быстро и не терять ни секунды. Вазелин помогает, только если прошло немного времени с момента получения травмы.
Кстати, популярное средство Lucas Papaya, по обещаниям производителей, помогает буквально от всего: от ран, ожогов, шелушений, укусов насекомых и других малоприятных вещей. Если внимательно изучить состав, на первом месте мы найдем вазелин. Очевидно, на деле австралийская бьюти-легенда оказалась не чем иным, как вазелиновой мазью. Стоит ли переплачивать за бренд?
Спасение от шелушений
Наш супермен среди косметичсеких продуктов способен решить проблему шелушащейся и потрескавшейся кожи практически на любом месте, будь то лицо, губы, сухие локти или пяточки. В большинстве бальзамов для губ содержится вазелин — главный действующие компонент, перед которым не устоят ни потрескавшиеся губы, ни обезвоженная кожа на теле.
Единственный момент, который стоит запомнить перед применением средства на лице: вазелин — это SOS-помощь, которая способна решить самую критическую проблему перед важным мероприятием, будь то свадьба, свидание или вечеринка. Не стоит использовать его на нежной коже лица постоянно, иначе рискуешь столкнуться с высыпаниями и забитыми порами.
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