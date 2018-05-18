Кардашьян в халате и без мейка помолодела на 10 лет

Непривычно видеть звезду такой!

Ким Кардашьян , похоже, даже за хлебом выходит при полном параде: идеальный макияж (контурирование — любимый прием звезды), и любимые обтягивающие вещи, демонстрирующие шикарную фигуру. «Домашними» фото она с поклонниками не делится, приберегая их для самых близких. Но тут решила сделать исключение.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

17 Май 2018 в 6:23 PDT «Доброе утро», — поприветствовала она своих подписчиков фотографией в объемном уютном халате, растрепанными распущенными волосами и без макияжа. А те просто пришли в восторг. На этом снимке Ким совсем на себя не похожа, но выглядит, надо сказать, просто великолепно. Ее яркая красота, которую она всеми способами стремится подчеркнуть, никуда не делась, просто стала более нежной. «По-натуральному прекрасна!», «Какая милая и домашняя», — засыпали ее комплиментами подписчики.

Кстати, в одном из интервью Ким признавалась, что ее супруг Канье Уэст предпочитает видеть ее именно в таком виде — без макияжа.

А недавно мама звезды показала редкий кадр, на котором Ким всего 17! Разница в том, как выглядела Кардашьян тогда и сейчас, получилась значительная. Девушка больше не делает брови-ниточки: форма давно скорректирована татуажем. Сегодня Ким красит волосы у популярных колористов и наращивает ресницы по крайней мере раз в месяц. Лицо у нее тоже, кажется, изменилось. Форма стала более округлой, скулы — выдаются сильнее прежнего (спасибо скульпторам и хайлайтерам). Лишь губы — такие же пухлые, как и 21 год назад… Подробнее о том, как изменилась Кардашьян, читайте здесь.

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Кардашьян вышла в свет с «копытцами» и в слишком тесных лосинах

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