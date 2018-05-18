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Занятия по красоте продолжаются в центре «Триумф»
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Занятия по красоте продолжаются в центре «Триумф» 

Управа района Косино-Ухтомский 5 часов назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В спортивно-досуговом центре «Триумф» начался второй цикл уроков красоты. Он носит название «Все грани совершенства» и его с удовольствием посещают жительницы Косино-Ухтомского района. Организатором мероприятия стала Молодежная палата района.
Молодые девушки стали участницами встреч с консультантом по красоте известной фирмы Евгенией Родионовой еще в марте. Это было своеобразным подарком прекрасным дамам района к Международному женскому дню. Занятия продлились в апреле. Девушки узнали много полезного и интересного.
В этот раз посетительницы ознакомились с методами очищения кожи лица, уходом за руками, узнали о типах масок. Занятия проводила Евгения, а помогала ей помощник-консультант Екатерина.
Быть красивой и ухоженной легко, главное желание! Девушки выразили благодарность Молодежной палате за организацию мероприятия.
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