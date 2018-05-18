7 причин никогда не покупать машину с кожаным салоном

В стародавние времена, когда иномарки только-только начали массово осваивать просторы России, особым шиком считались кожаные салоны. Сейчас подобная обивка или нечто ее напоминающее можно встретить даже в бюджетных машинах. Она по-прежнему является негласным символом престижа автомобиля и неотъемлемым атрибутом люксовой версии. Но радоваться ли этой опции?

Кожа, которая не кожа

Если вы владелец Jaguar, Bentley или автомобиля другого элитного бренда, в котором используются лучшие отделочные материалы, то мы можем лишь порадоваться. Увы, внутренний мир большинства машин не несет печати аристократичности — их салоны довольствуются кожзамом или же экокожей, которая, кстати, не такой уж и плохой вариант. Она морозоустойчива, с годами не трескается, не слишком привередлива в уходе, эластичная, а также более дешевая, нежели натуральная кожа. «Подделкой» обшивается большая часть салона, включая тыльную сторону спинок сидений, боковины, а иногда и подголовники.

Отделка низкого качества

На некоторых автомобилях обивка, выдаваемая за кожу, поистине порочного качества — такие следы износа как потертости и трещины видны уже за несколько лет эксплуатации! Столь неприятные сюрпризы преподносят некоторые «японцы» и даже «немцы». Как тут не поностальгировать по допотопным BMW — всем этим «пятеркам» E34 и E39, а также «семерке» E38, удивляющим кондицией внутреннего мира даже при неприлично больших пробегах!

Требует ухода

А вы как думали? Если хочется сохранить кожу в хорошем состоянии, то будьте любезны самолично натирать ее разными составами несколько раз в год или доверять ритуал специально обученным людям. Только в этом случае интерьер сохранит опрятность, а на сиденьях со временем не появятся уродливые шрамы трещин, боковинах «украшают» потертости. Там же обычно появляются первые рваные «раны».

К сожалению, далеко не все владельцы следят за обивкой и результат сего действия, а, точнее, бездействия можно созерцать в многочисленных онлайн-объявлениях о продаже. Открываешь фотографию, а перед глазами так и стоит… Микки Рурк , которого не пощадило время. Изношенный и потертый кожаный салон — зрелище поистине гнетущее. Хуже только атака зомби на фоне ядерного «гриба».

Дискомфорт зимой и летом

Если кожаные кресла имеют обогрев и вдобавок охлаждение, то проблем не возникнет. В противном случае в жару вы будете вынуждены жариться на сковородке, а зимой страдать на промороженной «шкуре» и гнать от себя мысли о невозможности завести потомство. Благо, многие современные автомобили оснащаются обогревом кресел.

Скользко!

Этот недостаток кожаной отделки нередко преувеличивается, хотя, с другой стороны, нельзя не признать — иногда на сиденьях действительно бывает скользко! Особенно на тех, что почти лишены боковой поддержки и вообще какого-то профиля. Впрочем, здесь остается только принять сие обстоятельство и привыкнуть к нему.

Повышенная потливость

В кожаном кресле потеешь заметно сильнее, чем на тканевом или велюровом. Для того, чтобы водитель и пассажиры не вылезали из машины мокрыми, применяется перфорированная кожа с мириадами дырочек. Эти поры с радостью вбирают в себя грязь и крошки еды, требуя блюсти чистоту.

Запах якобы кожи

Многие любят аромат, источаемый новеньким кожаным интерьером. Но на самом деле это запах не кожи, а химических средств.