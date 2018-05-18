Процедуры, которые помогут быстро привести себя в порядок к лету

Тело

Процедура Slim up Где: клиника «Лантан» (ул. Новый Арбат, д. 32)

Рита Замураева: «Если вы готовы инвестировать только в одну процедуру и хотите увидеть заметный результат — вам пора на Slim up в клинику „Лантан“. Это одна из самых необычных по ощущениям процедур, что я пробовала, и в то же время — самая эффективная. Slim up основана на воздействии на мышцы электрических импульсов. Суть в следующем: к зонам, которые вы хотите подкачать (да, именно подкачать — эта процедура еще называется „спорт для ленивых“), подключаются проводники тока, а сверху на вас направляется лампа с инфракрасным излучением. Ток заставляет ваши мышцы сокращаться, как на адском кросс-фите, а лампа дает дополнительное воздействие с помощью нагревания. Все это время вы лежите в проводках, а ваши мышцы беспощадно работают.

Отдохнуть и порелаксировать на Slim up даже не планируйте — с вас сойдет три пота, а вы будете проверять на выдержку свою силу воли и навыки смирения. Все это под присмотром специалистов клиники, которые, кстати, большие молодцы, потому что внимательно следят за всем процессом „экзекуции“ и вашей реакцией на нее, и, что я всегда очень ценю, просто приятные и дружелюбные врачи, которым действительно доверяешь.

На первом сеансе мне показалось, что я выбрала какую-то странную садо-мазо процедуру, потому что ощущения для неподготовленного морально человека крайне веселые — 40 минут вас испытывают на прочность множеством маленьких разрядов тока, и все это в сопровождении красного света и забавной музыки. Но, когда я увидела первые результаты, мне захотелось поскорее вернуться к своему новому садо-мазо хобби, потому что от увиденного реально получаешь удовольствие — мышцы заметно подтягиваются, становятся гораздо более упругими, а объемы уходят на глазах. Мне особенно хорошо был виден результат, потому что спортом я в последний раз занималась в прошлом веке, и мои мышцы явно не отличались упругостью и подтянутостью. К слову, Slim up как раз идеален для тех, кто не может или просто лениться (как я) заниматься в зале, а также для спортсменов или для тех, кто перенес травмы. Так что „спорт для ленивых“ мне понравился гораздо больше настоящего. После каждой процедуры мое тело менялось на глазах в лучшую сторону, а после пройденного курса могу хоть сейчас бежать на пляж.»

Виски-пеленание Styx

Где: салон «ВOбразе»

Наталья Макаренко : «Методика влажного бандажного пеленания Aromaderm, также известная как „Виски-пеленание“ (из-за эффекта от процедуры, в чем-то схожего с эйфорией, возникающей от приема виски). Активизирует процесс расщепления жиров, выводит шлаки, уменьшает отечность. Обеспечивает сокращение объёмов и восстановление тургора кожи.

С процедурами для тела у меня большие сложности, проще говоря, мне нельзя ничего, кроме холодных обертываний из-за запущенного варикозного расширения вен. Но ведь хочется к лету подготовиться основательно!

Процедура занимает целый час. Сначала на тело наносятся разогревающий крем, затем масло и только потом в ход идут бинты, вымоченные в активно-действующем составе.

У нас с подругой есть фирменная шутка, что все антицеллюлитные средства делятся на три категории „попа в тазике со льдом“, „попа в муравейнике“ и „попа в огне“ (если антицеллюлитное средство не вызывает ни одну из этих ассоциаций, то оно не работает). Так вот состав, в котором вымачивают бинты, создает все три эффекта разом. Говорят, некоторые с трудом это переносят, но мне даже понравилось, ощущение такое, будто ты вышел из холодного моря и лег на разогретые солнцем камни (богатая фантазия меня никогда не подводила). Лежать в образе мумии приходится примерно полчаса, потом бинты снимают, и, поверьте, это гораздо мучительнее, чем сама процедура — холод прошибает до самых костей, приходится еще минут 10 отогреваться под пледом. Дольше не получится — дренажный эффект сгонит вас с кушетки на поиски туалета.

За 6 сеансов кожа заметно подтянулась и стала более гладкой, без особых ухищрений ушло почти три килограмма веса (это все он, волшебный дренаж), да и чувствовать я себя стала намного бодрее».

Эндосфера

Где: салон Bronze & Beauty (Тверская улица, 22Ас3)

Рита Замураева: «Эндосфера — еще одна крайне модная нынче процедура, которая заслужила любовь клиентов салонов и клиник своей результативностью. Я тоже не удержалась и отправилась тестировать на себе причудливый аппарат в салон Bronze & Beauty. Почему причудливый? Потому что процедура проводится специальной насадкой, внутри которой работают 60 силиконовых сфер. Выглядит насадка весьма симпатично и футуристично, но страха не внушает, плюс эндосфера — вполне комфортная процедура, напоминающая ну очень особенный массаж.

Насадка легко и непринужденно скользит по вашей коже, в процессе вы чувствуете небольшую вибрацию, за которую отвечают 60 вращающихся на разной скорости сфер. Все это время происходит воздействие и на кожу, подкожно-жировую ткань и мышцы. Цель Эндосферы — активизировать обмен веществ, вывести лишнюю жидкость и запустить синтез коллагена и эластина. Все вместе промогает целлюлиту самоликвидироваться, а жировым отложениям — исчезнуть быстрее.

В целом на процедуре можно расслабиться, забыть о суете и подумать о высоком. Если у вас чувствительная кожа, порой вы будете испытывать щекотку, и от этого вам будет очень весело. Но в самых нежных зонах (живот, внутренняя поверхность бедра) могут возникать не самые приятные, но вполне терпимые ощущения. В процессе процедуры специалист проводил насадкой по всему телу, и, как выяснилось, впереди меня ждала бессонная ночь — моя воротниковая зона очень плохо отреагировала на эндосферу (или, наоборот, слишком хорошо), и у меня мучительно болели все мышцы. В остальном процедура очень классная, но советую брать курс — тогда увидите эффект воочию.»

Лицо

LPG-массаж лица

Где: салон «ВОбразе»

Наталья Макаренко: «LPG-массаж, наверное, один из самых быстрых способов вернуть лицо на место. Он подтягивает и укрепляет кожу, уменьшает подкожно-жировой слой, снимает отечность. Результат заметен уже после первого сеанса, а если сделать курс, то эффект продержится несколько недель, а в случае хорошей генетики, и месяцев.

Массаж делают тремя разными насадками для разных зон, самую миниатюрную используют для области под глазами. Насадки равномерно и с равной силой прорабатывают все зоны (в отличие от ручного массажа, кстати).

Сама процедура очень приятная, только тем, кто боится щекотки, придется нелегко, когда мастер будет прорабатывать зоны, где находятся лимфоузлы. В остальном все умиротворяюще — аппарат стрекочет, насадка приятно „потягивает“ кожу. Мне сделали курс из 6 процедур, и каждый раз я благополучно засыпала уже на третей минуте.

Результат впечатляющий. Овал лица восстановился, кожа стала более гладкой, ушли мелкие морщинки и отеки (пока, припухлости под глазами), и в целом вид более отдохнувший, как будто только что из отпуска».

Biologique Recherche

Где: «Профиль Professional Club» (ул. Пятницкая д.58, к1)

Рита Замураева: «Процедуры Biologique Recherche уже смело можно называть легендарными — это максимально эффективный уход, который делает с вашей кожей чудеса.

Уход проводится на уникальных средствах марки, которые известны своим высоким качеством, эффективностью и натуральными ингредиентами. Перед началом процедуры косметолог проводит консультацию и смотрит, какие именно средства стоит использовать для именно вашей кожи и ее особенностей. В процессе специалист наносит на ваше лицо следующий набор космецевтики: очищающее молочко, лосьоны, маски, сыворотки, крем для интенсивного ухода, плюс крем для кожи глаз. Все это приятными массажными движениями. Сам процесс очень приятный и расслабляющий.

Эффект от Biologique Recherche — заметный лифтинг, кожа насыщается кислородом и полезными элементами, что видно сразу после процедуры. Плюс возвращается здоровый цвет лица и сияние кожи — долгое время даже не хочется наносить косметику. После процедуры вам не потребуется никакой период реабилитации, можно сразу ехать на деловую встречу или важное мероприятие. Но, если у вас, как и у меня, кожа чувствительная, эффект „как после баньки“ вам обеспечен на час-полтора.

К слову, в процессе процедуры косметолог дала мне пару важных советов и рекомендаций по поводу моей кожи и дальнейшего ухода, которым я собираюсь последовать в самое ближайшее время».

Dermadrop

Где: клиника GEN 87 (ул. Хавская, 1к1)

Рита Замураева: «Dermadrop — это трансдермальная мезотерапия, единственная технология, которая позволяет вводить гиалуроновую кислоту, витамины, микроэлементы и аминокислоты в глубокие слои кожи без инъекций.

Первое, что я отметила — интерьер GEN 87. Все идеально белое, „стерильное“ в лучшем смысле этого слова. В клинике эстетически приятно находиться — минималистичный интерьер и никаких неуместных признаков роскоши.

Процедура проводится с помощью специального аппарата, в который представительно вставляется швейцарская сыворотка. Компоненты сыворотки представлены в липосомальной форме (эмульсия масло-в-воде и вода-в-масле), что помогает им проникать через липидный барьер кожи. Сыворотка наносится на лицо и шею, путем разбрызгивания насадкой аппарата. В процессе вы чувствуете нечто напоминающее морской бриз. Что самое приятное, это невероятно успокаивает. Я зашла на процедуру в несколько стрессовом состоянии, а вышла умиротворенная, как после продолжительных выходных.

Помимо эмоционального удовольствия, Dermadrop дает моментальный эффект: кожа глубоко увлажненная, эластичная и напитанная. Идеальная процедура „на выход“. Советую всем, кто не знает, с чего начать и боится уколов, боли и синяков».

Для закрепления результата

биореставрация волос

Где: салон красоты Mon Platan на Смоленской

Юлия Серикова: «Признаться честно, я маньяк по волосам. В то время, как у большинства девушек в сумочке всегда лежат помада и тушь, у меня — сыворотки против секущихся кончиков. Поэтому к выбору ухаживающих процедур всегда подхожу максимально ответственно.

В салоне Mon Platan мне предложили сделать биореставрацию волос при помощи новейшей израильской разработки „Анти-брейк сейф гард“. По словам мастера Светланы, „Анти-брейк“ — абсолютно волшебная штука: восстанавливает сухие волосы и работает на поврежденных, сокращает ломкость, препятствует сечению кончиков и самое главное — способствует укреплению и утолщению волокна волоса. В общем, то, что нужно, чтобы привести себя в порядок к началу сезона отпусков.

Процедура проходит в несколько этапов: мытье головы, нанесение средства, высушивание средства на волосах в течение 20 минут, повторное мытье головы и укладка с использованием термозащитного спрея. Все вместе по времени занимает около двух часов. Но в кресле мастера время проходит легко и незаметно: стилист по волосам Светлана провела настоящую лекцию о правильном уходе, а вдобавок рассказала, какие компоненты входят в состав средств израильского бренда Mon Platan, официальным дистрибьютором которого в России является их салон. Удивил тот факт, что несмотря на то, что обычно израильская косметика стоит недешево, ценник у этой марки довольно демократичный: некоторые профессиональные средства можно купить дешевле 1000 рублей прямо в салоне.

Эффект от процедуры был виден сразу: волосы действительно стали плотнее и мягче, появился блеск и дополнительный объем. В салоне заверили, что такую красоту при правильном уходе, часть которого — использование бессульфатного шампуня, — удастся сохранить в течение месяца. На моих волосах „Анти-брейк“ продержался около двух недель.

Уходя из салона, я не удержалась и купила себе баночку хваленого шампуня. Продлить эффект от салонного ухода ему не удалось, а вот сделать волосы мягче удалось блестяще. Так что, миф о том, что недорого — значит, плохо, был мною в очередной раз опровергнут, что всегда очень приятно».

Питьевой коллаген Dr.OHHIRA ОМ-Х Наталья Макаренко и Рита Замураева: «Питьевой коллаген — идеальный способ завершить подготовку к лету. Все самое важное вы получаете во флаконах в виде субстанции со сладким сливовым вкусом. В составе чудо-флакончиках — коллаген морского происхождения, гиалуроновая кислота, пчелиное маточное молочко, эластин и целый до неприличия большой набор полезных веществ. Действие от питьевого коллагена по объективным причинам сложно отследить, но приятно осознавать, что подготовка к лету идет изнутри тоже, и где-то на клеточном уровне твой организм насыщается важными для красоты и здоровья веществами. Тем более кремы с коллагеном воздействуют только на эпидермис, а в питьевой форме — вы получаете работу на самых глубинных слоях кожи. Рекомендуем всем как альтернативу БАДам и витаминам».

Процедура Relax Body

Где: центр Tori