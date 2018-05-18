Ещё
Процедуры, которые помогут быстро привести себя в порядок к лету
Далее:
Читайте также:
Ещё

Процедуры, которые помогут быстро привести себя в порядок к лету 

SNCmedia.ru 4 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Тело
Процедура Slim up  Где: клиника «Лантан» (ул. Новый Арбат, д. 32)
Рита Замураева: «Если вы готовы инвестировать только в одну процедуру и хотите увидеть заметный результат — вам пора на Slim up в клинику „Лантан“. Это одна из самых необычных по ощущениям процедур, что я пробовала, и в то же время — самая эффективная. Slim up основана на воздействии на мышцы электрических импульсов. Суть в следующем: к зонам, которые вы хотите подкачать (да, именно подкачать — эта процедура еще называется „спорт для ленивых“), подключаются проводники тока, а сверху на вас направляется лампа с инфракрасным излучением. Ток заставляет ваши мышцы сокращаться, как на адском кросс-фите, а лампа дает дополнительное воздействие с помощью нагревания. Все это время вы лежите в проводках, а ваши мышцы беспощадно работают.
Отдохнуть и порелаксировать на Slim up даже не планируйте — с вас сойдет три пота, а вы будете проверять на выдержку свою силу воли и навыки смирения. Все это под присмотром специалистов клиники, которые, кстати, большие молодцы, потому что внимательно следят за всем процессом „экзекуции“ и вашей реакцией на нее, и, что я всегда очень ценю, просто приятные и дружелюбные врачи, которым действительно доверяешь.
На первом сеансе мне показалось, что я выбрала какую-то странную садо-мазо процедуру, потому что ощущения для неподготовленного морально человека крайне веселые — 40 минут вас испытывают на прочность множеством маленьких разрядов тока, и все это в сопровождении красного света и забавной музыки. Но, когда я увидела первые результаты, мне захотелось поскорее вернуться к своему новому садо-мазо хобби, потому что от увиденного реально получаешь удовольствие — мышцы заметно подтягиваются, становятся гораздо более упругими, а объемы уходят на глазах. Мне особенно хорошо был виден результат, потому что спортом я в последний раз занималась в прошлом веке, и мои мышцы явно не отличались упругостью и подтянутостью. К слову, Slim up как раз идеален для тех, кто не может или просто лениться (как я) заниматься в зале, а также для спортсменов или для тех, кто перенес травмы. Так что „спорт для ленивых“ мне понравился гораздо больше настоящего. После каждой процедуры мое тело менялось на глазах в лучшую сторону, а после пройденного курса могу хоть сейчас бежать на пляж.»
Виски-пеленание Styx
Где: салон «ВOбразе»
Наталья Макаренко: «Методика влажного бандажного пеленания Aromaderm, также известная как „Виски-пеленание“ (из-за эффекта от процедуры, в чем-то схожего с эйфорией, возникающей от приема виски). Активизирует процесс расщепления жиров, выводит шлаки, уменьшает отечность. Обеспечивает сокращение объёмов и восстановление тургора кожи.
С процедурами для тела у меня большие сложности, проще говоря, мне нельзя ничего, кроме холодных обертываний из-за запущенного варикозного расширения вен. Но ведь хочется к лету подготовиться основательно!
Процедура занимает целый час. Сначала на тело наносятся разогревающий крем, затем масло и только потом в ход идут бинты, вымоченные в активно-действующем составе.
У нас с подругой есть фирменная шутка, что все антицеллюлитные средства делятся на три категории „попа в тазике со льдом“, „попа в муравейнике“ и „попа в огне“ (если антицеллюлитное средство не вызывает ни одну из этих ассоциаций, то оно не работает). Так вот состав, в котором вымачивают бинты, создает все три эффекта разом. Говорят, некоторые с трудом это переносят, но мне даже понравилось, ощущение такое, будто ты вышел из холодного моря и лег на разогретые солнцем камни (богатая фантазия меня никогда не подводила). Лежать в образе мумии приходится примерно полчаса, потом бинты снимают, и, поверьте, это гораздо мучительнее, чем сама процедура — холод прошибает до самых костей, приходится еще минут 10 отогреваться под пледом. Дольше не получится — дренажный эффект сгонит вас с кушетки на поиски туалета.
За 6 сеансов кожа заметно подтянулась и стала более гладкой, без особых ухищрений ушло почти три килограмма веса (это все он, волшебный дренаж), да и чувствовать я себя стала намного бодрее».
Эндосфера
Где: салон Bronze & Beauty (Тверская улица, 22Ас3)
Рита Замураева: «Эндосфера — еще одна крайне модная нынче процедура, которая заслужила любовь клиентов салонов и клиник своей результативностью. Я тоже не удержалась и отправилась тестировать на себе причудливый аппарат в салон Bronze & Beauty. Почему причудливый? Потому что процедура проводится специальной насадкой, внутри которой работают 60 силиконовых сфер. Выглядит насадка весьма симпатично и футуристично, но страха не внушает, плюс эндосфера — вполне комфортная процедура, напоминающая ну очень особенный массаж.
Насадка легко и непринужденно скользит по вашей коже, в процессе вы чувствуете небольшую вибрацию, за которую отвечают 60 вращающихся на разной скорости сфер. Все это время происходит воздействие и на кожу, подкожно-жировую ткань и мышцы. Цель Эндосферы — активизировать обмен веществ, вывести лишнюю жидкость и запустить синтез коллагена и эластина. Все вместе промогает целлюлиту самоликвидироваться, а жировым отложениям — исчезнуть быстрее.
В целом на процедуре можно расслабиться, забыть о суете и подумать о высоком. Если у вас чувствительная кожа, порой вы будете испытывать щекотку, и от этого вам будет очень весело. Но в самых нежных зонах (живот, внутренняя поверхность бедра) могут возникать не самые приятные, но вполне терпимые ощущения. В процессе процедуры специалист проводил насадкой по всему телу, и, как выяснилось, впереди меня ждала бессонная ночь — моя воротниковая зона очень плохо отреагировала на эндосферу (или, наоборот, слишком хорошо), и у меня мучительно болели все мышцы. В остальном процедура очень классная, но советую брать курс — тогда увидите эффект воочию.»
Лицо
LPG-массаж лица
Где: салон «ВОбразе»
Наталья Макаренко: «LPG-массаж, наверное, один из самых быстрых способов вернуть лицо на место. Он подтягивает и укрепляет кожу, уменьшает подкожно-жировой слой, снимает отечность. Результат заметен уже после первого сеанса, а если сделать курс, то эффект продержится несколько недель, а в случае хорошей генетики, и месяцев.
Массаж делают тремя разными насадками для разных зон, самую миниатюрную используют для области под глазами. Насадки равномерно и с равной силой прорабатывают все зоны (в отличие от ручного массажа, кстати).
Сама процедура очень приятная, только тем, кто боится щекотки, придется нелегко, когда мастер будет прорабатывать зоны, где находятся лимфоузлы. В остальном все умиротворяюще — аппарат стрекочет, насадка приятно „потягивает“ кожу. Мне сделали курс из 6 процедур, и каждый раз я благополучно засыпала уже на третей минуте.
Результат впечатляющий. Овал лица восстановился, кожа стала более гладкой, ушли мелкие морщинки и отеки (пока, припухлости под глазами), и в целом вид более отдохнувший, как будто только что из отпуска».
Biologique Recherche
Где: «Профиль Professional Club» (ул. Пятницкая д.58, к1)
Рита Замураева: «Процедуры Biologique Recherche уже смело можно называть легендарными — это максимально эффективный уход, который делает с вашей кожей чудеса.
Уход проводится на уникальных средствах марки, которые известны своим высоким качеством, эффективностью и натуральными ингредиентами. Перед началом процедуры косметолог проводит консультацию и смотрит, какие именно средства стоит использовать для именно вашей кожи и ее особенностей. В процессе специалист наносит на ваше лицо следующий набор космецевтики: очищающее молочко, лосьоны, маски, сыворотки, крем для интенсивного ухода, плюс крем для кожи глаз. Все это приятными массажными движениями. Сам процесс очень приятный и расслабляющий.
Эффект от Biologique Recherche — заметный лифтинг, кожа насыщается кислородом и полезными элементами, что видно сразу после процедуры. Плюс возвращается здоровый цвет лица и сияние кожи — долгое время даже не хочется наносить косметику. После процедуры вам не потребуется никакой период реабилитации, можно сразу ехать на деловую встречу или важное мероприятие. Но, если у вас, как и у меня, кожа чувствительная, эффект „как после баньки“ вам обеспечен на час-полтора.
К слову, в процессе процедуры косметолог дала мне пару важных советов и рекомендаций по поводу моей кожи и дальнейшего ухода, которым я собираюсь последовать в самое ближайшее время».
Dermadrop
Где: клиника GEN 87 (ул. Хавская, 1к1)
Рита Замураева: «Dermadrop — это трансдермальная мезотерапия, единственная технология, которая позволяет вводить гиалуроновую кислоту, витамины, микроэлементы и аминокислоты в глубокие слои кожи без инъекций.
Первое, что я отметила — интерьер GEN 87. Все идеально белое, „стерильное“ в лучшем смысле этого слова. В клинике эстетически приятно находиться — минималистичный интерьер и никаких неуместных признаков роскоши.
Процедура проводится с помощью специального аппарата, в который представительно вставляется швейцарская сыворотка. Компоненты сыворотки представлены в липосомальной форме (эмульсия масло-в-воде и вода-в-масле), что помогает им проникать через липидный барьер кожи. Сыворотка наносится на лицо и шею, путем разбрызгивания насадкой аппарата. В процессе вы чувствуете нечто напоминающее морской бриз. Что самое приятное, это невероятно успокаивает. Я зашла на процедуру в несколько стрессовом состоянии, а вышла умиротворенная, как после продолжительных выходных.
Помимо эмоционального удовольствия, Dermadrop дает моментальный эффект: кожа глубоко увлажненная, эластичная и напитанная. Идеальная процедура „на выход“. Советую всем, кто не знает, с чего начать и боится уколов, боли и синяков».
Для закрепления результата
биореставрация волос
Где: салон красоты Mon Platan на Смоленской
Юлия Серикова: «Признаться честно, я маньяк по волосам. В то время, как у большинства девушек в сумочке всегда лежат помада и тушь, у меня — сыворотки против секущихся кончиков. Поэтому к выбору ухаживающих процедур всегда подхожу максимально ответственно.
В салоне Mon Platan мне предложили сделать биореставрацию волос при помощи новейшей израильской разработки „Анти-брейк сейф гард“. По словам мастера Светланы, „Анти-брейк“ — абсолютно волшебная штука: восстанавливает сухие волосы и работает на поврежденных, сокращает ломкость, препятствует сечению кончиков и самое главное — способствует укреплению и утолщению волокна волоса. В общем, то, что нужно, чтобы привести себя в порядок к началу сезона отпусков.
Процедура проходит в несколько этапов: мытье головы, нанесение средства, высушивание средства на волосах в течение 20 минут, повторное мытье головы и укладка с использованием термозащитного спрея. Все вместе по времени занимает около двух часов. Но в кресле мастера время проходит легко и незаметно: стилист по волосам Светлана провела настоящую лекцию о правильном уходе, а вдобавок рассказала, какие компоненты входят в состав средств израильского бренда Mon Platan, официальным дистрибьютором которого в России является их салон. Удивил тот факт, что несмотря на то, что обычно израильская косметика стоит недешево, ценник у этой марки довольно демократичный: некоторые профессиональные средства можно купить дешевле 1000 рублей прямо в салоне.
Эффект от процедуры был виден сразу: волосы действительно стали плотнее и мягче, появился блеск и дополнительный объем. В салоне заверили, что такую красоту при правильном уходе, часть которого — использование бессульфатного шампуня, — удастся сохранить в течение месяца. На моих волосах „Анти-брейк“ продержался около двух недель.
Уходя из салона, я не удержалась и купила себе баночку хваленого шампуня. Продлить эффект от салонного ухода ему не удалось, а вот сделать волосы мягче удалось блестяще. Так что, миф о том, что недорого — значит, плохо, был мною в очередной раз опровергнут, что всегда очень приятно».
Питьевой коллаген Dr.OHHIRA ОМ-Х  Наталья Макаренко и Рита Замураева: «Питьевой коллаген — идеальный способ завершить подготовку к лету. Все самое важное вы получаете во флаконах в виде субстанции со сладким сливовым вкусом. В составе чудо-флакончиках — коллаген морского происхождения, гиалуроновая кислота, пчелиное маточное молочко, эластин и целый до неприличия большой набор полезных веществ. Действие от питьевого коллагена по объективным причинам сложно отследить, но приятно осознавать, что подготовка к лету идет изнутри тоже, и где-то на клеточном уровне твой организм насыщается важными для красоты и здоровья веществами. Тем более кремы с коллагеном воздействуют только на эпидермис, а в питьевой форме — вы получаете работу на самых глубинных слоях кожи. Рекомендуем всем как альтернативу БАДам и витаминам».
Процедура Relax Body
Где: центр Tori
Яна Полянинова: Хотите ненадолго превратиться в японские суши и получить на выходе увлажненную и ровную кожу? Если да, то вам подойдет процедура Relax Body в клинике Tori. Что там с вами будут делать: сначала кожу подготовят к обертываю при помощи скраба. Затем нанесут концентраты из водорослей, а далее намажут зеленой смесью опять же из морских водорослей и эфирных масел, которые, кстати, можно будет выбрать самим. Далее вас завернут в пленку, заботливо укроют полотенцем и оставят так лежать на 25-45 минут — самое время подумать над тем, зачем вам эти изменения. Такая процедура поможет вывести из организма токсины и лишнюю воду, увлажнить и укрепить кожу и вообще насытить организм необходимыми полезными веществами. Для полного расслабления специалист сделает и лифмфодренажный массаж, который помогает снять мышечные зажимы. На протяжении всего сеанса специалист контролирует ваше состояние и охотно делится рассказами о благоприятном воздействии процедур. Изменения в состоянии кожи будут заметны уже через месяц регулярных посещений центра. Чтобы оставаться молодым и красивым и потом в 45 выглядеть, как Дженифер Лопес и Хайди Клум, нужно устраивать себе день красоты раз в неделю. А организм вам обязательно скажет спасибо!
SNCmedia.ru: последние новости
Мифы об акне и секреты рациона для проблемной кожи Авторитет: 3 звездных косметолога о беспроигрышных процедурах Почему косметика вызывает аллергию и как этого избежать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые омерзительные привычки мужчин47
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Томную Боярскую сфотографировали среди красавцев8
Рваные джинсы оказались опасными для кожи
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки16
Новости партнеров
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
00:29
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение