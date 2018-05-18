Нестареющая женщина обескуражила подписчиков

Она не стареет: японка в 47 выглядит как подросток

А сколько лет вы сами дадите девушке на этой фотографии?

12/12 А сколько лет вы сами дадите девушке на этой фотографии?

Риса давно привыкла к реакции людей, которые узнают ее настоящий возраст. Сначала удивление, потом недоверие, а затем восторг.

10/12 Риса давно привыкла к реакции людей, которые узнают ее настоящий возраст. Сначала удивление, потом недоверие, а затем восторг.

Вряд ли кому-то сможет прийти в голову, что этой "девочке" в забавной шапке 47 лет.

5/12 Вряд ли кому-то сможет прийти в голову, что этой "девочке" в забавной шапке 47 лет.

Риса часто принимает участие в модных фотосессиях и снимается в музыкальных клипах.

4/12 Риса часто принимает участие в модных фотосессиях и снимается в музыкальных клипах.

Многие пользователи не поверили Хирако, когда та озвучила свой возраст. Но Риса выложила на своей странице фото паспорта. Дата рождения японки 14 февраля 1971 года.

2/12 Многие пользователи не поверили Хирако, когда та озвучила свой возраст. Но Риса выложила на своей странице фото паспорта. Дата рождения японки 14 февраля 1971 года.

В случае с Рисой Хирако выражение "внешность обманчива" работает на все сто процентов.

1/12 В случае с Рисой Хирако выражение "внешность обманчива" работает на все сто процентов.

Помните фильм "Смерть ей к лицу"? И, вероятно, не забыли, на что пришлось пойти героиням Мерил Стрип и Голди Хоун, чтобы оставаться вечно молодыми и красивыми.

Время неумолимо. И вчерашние девочки и мальчики с годами превращаются в респектабельных дам и мужчин. Некоторым, разумеется, удается поспорить с природой и путем всевозможных ухищрений (привет, косметологам и пластической хирургии) выглядеть моложе своего возраста.

А вот к японской модели Рисе Хирако природа оказалась благосклонна сама. Иначе как объяснить тот факт, что женщина в свои 47 лет выглядит как подросток?

Риса Хирако стала настоящей сенсацией, когда в сети узнали ее настоящий возраст. До этого японская модель спокойно вела свой микроблог, публикуя фотографии с различных фотосессий, снимки здоровой еды и просто себя любимой. Но когда в одном из разговоров Риса обмолвилась, что она уже давно не юная девушка, ей просто не поверили.

Риса не растерялась и опубликовала фото своего паспорта, в котором указана дата рождения — 1971 год.

Подписчики японки были обескуражены и наперебой стали задавать вопросы о том, как Хирако удается так прекрасно выглядеть. Риса охотно поделилась своими секретами.

Собственно, по словам японки, и секретов-то у нее никаких нет. Большую часть "работы" над ее внешностью проделала сама природа, считает Риса. А "подопечной" осталось только ей немного помочь: Хирако говорит, что в употребляет органическую еду и пользуется лишь натуральной косметикой.