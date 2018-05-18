Она не стареет: японка в 47 выглядит как подросток 

Помните фильм "Смерть ей к лицу"? И, вероятно, не забыли, на что пришлось пойти героиням Мерил Стрип и Голди Хоун, чтобы оставаться вечно молодыми и красивыми.
Время неумолимо. И вчерашние девочки и мальчики с годами превращаются в респектабельных дам и мужчин. Некоторым, разумеется, удается поспорить с природой и путем всевозможных ухищрений (привет, косметологам и пластической хирургии) выглядеть моложе своего возраста.
А вот к японской модели Рисе Хирако природа оказалась благосклонна сама. Иначе как объяснить тот факт, что женщина в свои 47 лет выглядит как подросток?
Риса Хирако стала настоящей сенсацией, когда в сети узнали ее настоящий возраст. До этого японская модель спокойно вела свой микроблог, публикуя фотографии с различных фотосессий, снимки здоровой еды и просто себя любимой. Но когда в одном из разговоров Риса обмолвилась, что она уже давно не юная девушка, ей просто не поверили.
Риса не растерялась и опубликовала фото своего паспорта, в котором указана дата рождения — 1971 год.
Подписчики японки были обескуражены и наперебой стали задавать вопросы о том, как Хирако удается так прекрасно выглядеть. Риса охотно поделилась своими секретами.
Собственно, по словам японки, и секретов-то у нее никаких нет. Большую часть "работы" над ее внешностью проделала сама природа, считает Риса. А "подопечной" осталось только ей немного помочь: Хирако говорит, что в употребляет органическую еду и пользуется лишь натуральной косметикой.