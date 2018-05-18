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Она не стареет: японка в 47 выглядит как подросток
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Она не стареет: японка в 47 выглядит как подросток 

Рамблер 3 часа назад
О секрете вечной молодости Рисы Хирако — в фотогалерее.
1/12  В случае с Рисой Хирако выражение "внешность обманчива" работает на все сто процентов.
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2/12  Многие пользователи не поверили Хирако, когда та озвучила свой возраст. Но Риса выложила на своей странице фото паспорта. Дата рождения японки 14 февраля 1971 года.
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3/12  Такой очаровательной девочкой Риса была в детстве.
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4/12  Риса часто принимает участие в модных фотосессиях и снимается в музыкальных клипах.
Фото:
5/12  Вряд ли кому-то сможет прийти в голову, что этой "девочке" в забавной шапке 47 лет.
Фото:
6/12  В компании подростков Рису легко примут за "свою".
Фото:
7/12  Хирако ведет здоровый образ жизни и предпочитает органическую еду.
Фото:
8/12  Фигуре 47-летней японки позавидуют и совсем юные девушки.
Фото:
9/12  Здесь Рису легко принять за школьницу, готовящуюся к выпускному балу.
Фото:
10/12  Риса давно привыкла к реакции людей, которые узнают ее настоящий возраст. Сначала удивление, потом недоверие, а затем восторг.
Фото:
11/12  Очаровательный зайчик.
Фото:
12/12  А сколько лет вы сами дадите девушке на этой фотографии?
Фото:
Помните фильм "Смерть ей к лицу"? И, вероятно, не забыли, на что пришлось пойти героиням Мерил Стрип и Голди Хоун, чтобы оставаться вечно молодыми и красивыми.
Время неумолимо. И вчерашние девочки и мальчики с годами превращаются в респектабельных дам и мужчин. Некоторым, разумеется, удается поспорить с природой и путем всевозможных ухищрений (привет, косметологам и пластической хирургии) выглядеть моложе своего возраста.
А вот к японской модели Рисе Хирако природа оказалась благосклонна сама. Иначе как объяснить тот факт, что женщина в свои 47 лет выглядит как подросток?
Риса Хирако стала настоящей сенсацией, когда в сети узнали ее настоящий возраст. До этого японская модель спокойно вела свой микроблог, публикуя фотографии с различных фотосессий, снимки здоровой еды и просто себя любимой. Но когда в одном из разговоров Риса обмолвилась, что она уже давно не юная девушка, ей просто не поверили.
Риса не растерялась и опубликовала фото своего паспорта, в котором указана дата рождения — 1971 год.
Подписчики японки были обескуражены и наперебой стали задавать вопросы о том, как Хирако удается так прекрасно выглядеть. Риса охотно поделилась своими секретами.
Собственно, по словам японки, и секретов-то у нее никаких нет. Большую часть "работы" над ее внешностью проделала сама природа, считает Риса. А "подопечной" осталось только ей немного помочь: Хирако говорит, что в употребляет органическую еду и пользуется лишь натуральной косметикой.
Женский форум1
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