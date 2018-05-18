Что делать, если нет времени ухаживать за собой

Говорят, если девушка справилась с жидкой подводкой, значит, она может справиться с чем угодно. Но что, если стрелки — просто не твоё? Для кого-то имеет значение 20 новых оттенков помад от MAC, а кто-то не собирается прилагать столько усилий, чтобы выглядеть привлекательно для незнакомцев на улице. Вот несколько простых советов для тех, кто предпочел бы в принципе не беспокоиться о своих волосах и макияже, и для тех, у кого иногда просто не хватает времени на полноценный мэйкап.

1. Используй мультифункциональные продукты

heroine.ru

В первую очередь, окружающие люди обращают внимание на цвет твоего лица — издавна по яркости щек оценивали невесту, а темные круги под глазами символизировали плохой достаток семьи. Не думай о контуринге, подбирай средство, которое содержит в себе свойства увлажняющего и тонирующего кремов, а также имеет SPF не меньше 20. Так твоя кожа сохранит естественное увлажнение и будет защищена от воздействия окружающей среды.

2. Подкрути ресницы

Секунды, которые ты потратишь на закручивание ресниц, окажут огромное влияние на общий образ. Загнутые ресницы придадут твоему виду бодрости, помогут подчеркнуть форму глаз и добавят выразительности в целом. Ты можешь использовать специальные щипцы для завивки, которые в секунды сформируют правильный изгиб. Кроме того, этот способ отлично подходит и для тех, кто не может воспользоваться тушью во время сезона аллергии или воспаления глаз.

3. Высушивай волосы правильно

heroine.ru

Очень заманчиво замотать волосы после душа в полотенце, а потом просто дать волосам высохнуть на воздухе? Оказывается, без горячей сушки ты наносишь больше вреда своим волосам, чем думаешь, особенно если не проводишь подготовительную работу. Помни, что полотенце своим весом может натягивать корни твоих волос, так что парикмахеры не рекомендуют носить подобные тюрбаны. Лучше будет использовать специальный увлажняющий спрей-флюид, который поможет расчесать волосы без лишних травмирований.

4. Попробуй пляжные волны

Тебе не нужен фен и специальное средство для укладки — достаточно будет правильно уложить волосы перед сном.

5. Выбери шляпу

Шляпа — секретное оружие каждой девушки. Выбирай такую, которая подчеркнет твое лицо, тщательно уделяя внимание фасону и цвету. Бонус: ты можешь пропустить один день мытья волос без ущерба всему образу.

6. Используй патчи против акнэ

После того, как очистишь кожу, наклей несколько антибактериальных патчей на места проявления акне. Чаще всего подобные пластыри выпускаются косметическими компаниями в разных форматах и позволяют уменьшить как легкое покраснение, так и серьезное воспаление. Косметологи рекомендуют пользоваться этим средством перед сном, чтобы действующее вещество успело впитаться.

7. Перестань недооценивать силу губ

heroine.ru

Даже если у тебя нет времени на то, чтобы накрасить уставшие глаза, ты можешь за минуту получить яркий образ, попробовав красную помаду. Можешь использовать тинты — красящие пигменты, которые обладают большой стойкостью. Для их нанесения не нужно оформлять контур карандашом, достаточно нескольких капель по центру губ для естественного яркого оттенка.

8. Найди нужную стрижку

Если тебя беспокоит тот факт, что на укладку уходит много времени — вполне возможно, тебе стоит сменить свою стрижку. Ориентируйся на типаж лица и учитывай состояние своих волос, а также обращай внимание на звезд, с которыми ты схожа внешне.

9. Позаботься о коже

heroine.ru

Если ты не любишь наносить макияж или тебе не хватает времени, чтобы краситься каждое утро — убедись, что у тебя хотя бы есть хороший «исходный материал». Ищи подходящую систему ухода за кожей, которая понравится тебе и поможет вернуть твоему лицу яркость. Скорректируй питание таким образом, чтобы избежать появления новых воспалений, а также сделать кожу упругой и эластичной.