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Мастер-класс: убираем второй подбородок и морщины у рта с помощью гимнастики для лица
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Мастер-класс: убираем второй подбородок и морщины у рта с помощью гимнастики для лица 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Инструктор по фейскультуре Валерия Герасина показывает, как укрепить мышцы подбородка и рта.
В заключительном ролике из цикла «Гимнастика для лица» Sobesednik.ru вместе с инструктором затрагивает ему укрепления мышц рта и подбородка.
Многие мечтают избавиться от второго подборока или, например, складок вокруг губ и прибегают к медицинским процедурам. Но прежде чем, например, ложиться под шприц с филлером, попробуйте выплнить несколько простых упражнений. Возможно, достичь желаемого результата окажется проще, чем вы думаете.
Кстати, если вы пропустили наши предыдущие видео, то напоминаем, что мы уже показывали, как избавиться от морщин на лбу, подтянуть область вокруг глаз и изменить форму носа.
Больше секретов красоты можно найти на нашей странице «Красивый „Собеседник“».
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