Верхом на шесте: экзотик-хобби на больших каблуках 

Все большую популярность во всем мире набирает pole dance — исполнение акробатических трюков и танцевальных связок на пилоне.
Девушки идут на занятия в поисках альтернативы опостылевшей тренажерке или же просто подбирают себе занятие по интересам. И вот как он, тот самый интерес, выглядит.
По сути полденс — это почти спорт. Почти — потому что официально он все еще не признан и соревнования организуются лишь силами самих заинтересованных людей. Но с каждым годом об этом направлении узнают все больше людей, полденс эволюционировал и уже разделился на два основных направления — pole sport и exotic dance.
Pole sport выбирают те, кто хочет посвятить занятия трюкам, акробатике, научиться делать законченные элементы. Это направление выбирают девушки, которые хотят развить выносливость, силу, гибкость. Полденс многое вобрал в себя от спортивной и художественной гимнастики.
Это нелегкое и очень травмоопасное хобби. Один неудачный сход с пилона может привести к перелому, а уж сколько ссадин и синяков набивают себе начинающие полденсеры — вовсе не сосчитать. Заниматься нужно, имея хорошее сцепление с пилоном. А значит в узких шортах и нешироком топе. Чем больше открыто поверхности тела, тем лучше ученик удержится на шесте.
Но есть и те, кому не хочется трюкачить, а больше тянет танцевать. Такие девушки выбирают Exotic dance. Здесь отлично развивается женская грация, гибкость, плавность движений. Зачастую приходится хорошо потрудиться, чтобы сделать красиво пару даже достаточно простых на первый взгляд "па". Экзотик денс или проще — экзот — исполняют на высоких каблуках на платформе. У истоков этого танца действительно лежит стриптиз, но общего у них теперь разве что шест да девушка возле. И обувь на экстремально высокой платформе не для броскости и эффектного внешнего вида, а чтобы можно было выполнить движения, которые исполняются на скосах. Чем платформа выше, тем удобнее танцевать.
А кое-кто и вовсе соединяет эти два направления.
В полденс и экзот, кстати, не только девушки приходят. Парни тоже осваивают искусство пилонной акробатики и делают это не хуже, а иногда даже лучше дам. Стоит лишь раз посмотреть хотя бы одно выступление Дмитрия Политова, чтобы навсегда убедиться в этом.
А пока в нашей небольшой фотогалерее — некоторые из трюков на пилоне. Девушки на каблуках, босиком, в кроссовках — какая разница? Красота же!