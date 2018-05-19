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Верхом на шесте: экзотик-хобби на больших каблуках
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Верхом на шесте: экзотик-хобби на больших каблуках 

Рамблер 2 часа назад
Все большую популярность во всем мире набирает pole dance — исполнение трюков и связок на пилоне.
1/20  Галерея чистой красоты и грации. Листайте фотографии!
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2/20  Полденс дается только терпеливым и упорным. На фото: Марион Крампэ - одна из самых именитых танцовщиц на пилоне в мире.
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3/20  Полденсу покорны все комплекции. Нет, правда. Стесняться веса или отсутствия пластичности не нужно точно - все придет с опытом.
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4/20  Полденсеры могут устроить тренировку в любом месте при любой погоде.
Фото:
5/20  Чтобы не привязываться к студии и времени занятий, многие устанавливают пилоны прямо себе домой. И тренируются чаще.
Фото:
6/20  За полденс взялись мужчины. И у них отлично выходит! Кстати, вы знали, что продольные шпагаты даются представителям сильного пола сложнее?
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7/20  Элемент "Паук".
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8/20  А вот и трюки на каблуках.
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9/20  Сила и грация.
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10/20  Высокая платформа облегчит выполнение элементов на скосах. И сделает образ эстетически законченным.
Фото:
11/20  На фото - Ольга Кода, танцор-хореограф из Санкт-Петербурга. Она соединяет хип-хоп, экзот и акробатику и создает свой собственный, ни на что не похожий стиль исполнения. Все свои связки она исполняет в обуви на огромной платформе.
Фото:
12/20  Кому по душе каблуки, а кому и в кроссовках отлично.
Фото:
13/20  Сильные мыщцы ног и никакой магии.
Фото:
14/20  И ни один мускул на лице не дрогнул.
Фото:
15/20  И пусть вас не обманывает улыбка. Этот элемент требует огромной выдержки и терпения.
Фото:
16/20  Очень. Сильные. Ноги.
Фото:
17/20  Трюки вдвоем - почему бы и нет?
Фото:
18/20  В парных элементах главное - доверие.
Фото:
19/20  А еще полденс - отличный повод потянуть шпагаты и улучшить растяжку.
Фото:
20/20  Изящность во плоти. Полденс - выбор сильных и терпеливых.
Фото:
Все большую популярность во всем мире набирает pole dance — исполнение акробатических трюков и танцевальных связок на пилоне.
Девушки идут на занятия в поисках альтернативы опостылевшей тренажерке или же просто подбирают себе занятие по интересам. И вот как он, тот самый интерес, выглядит.
По сути полденс — это почти спорт. Почти — потому что официально он все еще не признан и соревнования организуются лишь силами самих заинтересованных людей. Но с каждым годом об этом направлении узнают все больше людей, полденс эволюционировал и уже разделился на два основных направления — pole sport и exotic dance.
Pole sport выбирают те, кто хочет посвятить занятия трюкам, акробатике, научиться делать законченные элементы. Это направление выбирают девушки, которые хотят развить выносливость, силу, гибкость. Полденс многое вобрал в себя от спортивной и художественной гимнастики.
Это нелегкое и очень травмоопасное хобби. Один неудачный сход с пилона может привести к перелому, а уж сколько ссадин и синяков набивают себе начинающие полденсеры — вовсе не сосчитать. Заниматься нужно, имея хорошее сцепление с пилоном. А значит в узких шортах и нешироком топе. Чем больше открыто поверхности тела, тем лучше ученик удержится на шесте.
Но есть и те, кому не хочется трюкачить, а больше тянет танцевать. Такие девушки выбирают Exotic dance. Здесь отлично развивается женская грация, гибкость, плавность движений. Зачастую приходится хорошо потрудиться, чтобы сделать красиво пару даже достаточно простых на первый взгляд "па". Экзотик денс или проще — экзот — исполняют на высоких каблуках на платформе. У истоков этого танца действительно лежит стриптиз, но общего у них теперь разве что шест да девушка возле. И обувь на экстремально высокой платформе не для броскости и эффектного внешнего вида, а чтобы можно было выполнить движения, которые исполняются на скосах. Чем платформа выше, тем удобнее танцевать.
А кое-кто и вовсе соединяет эти два направления.
В полденс и экзот, кстати, не только девушки приходят. Парни тоже осваивают искусство пилонной акробатики и делают это не хуже, а иногда даже лучше дам. Стоит лишь раз посмотреть хотя бы одно выступление Дмитрия Политова, чтобы навсегда убедиться в этом.
А пока в нашей небольшой фотогалерее — некоторые из трюков на пилоне. Девушки на каблуках, босиком, в кроссовках — какая разница? Красота же!
Женский форум5
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