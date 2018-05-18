Рыжим грозит склероз и рак кожи

Рыжеволосые люди отличаются от прочих более заметной внешностью. О них ходит масса мифов, но зато, по некоторым сведениям, они очень сексуальны. Но это всего лишь домыслы, а вот ещё несколько любопытных фактов о рыжих.

1. Есть мнение, что среди рыжих чаще встречаются левши, но научно оно не доказана.

2. Рыжеволосые люди могут не опасаться седины. С возрастом волосы просто меняют оттенок на менее яркий.

3. Человек с рыжими волосами хуже переносит холода, чаще страдают от зубной боли и подвержены риску развития склероза. Зато они менее чувствительны к боли.

4. Красотки с медными волосами более темпераменты, их интимная жизнь богаче.

5. У рыжих меньше волос, зато сами волосинки более толстые, поэтому кажется, что рыжая шевелюра — всегда густая.

6. Всего двум процентам людей природа подарила рыжие волосы. Но сочетание рыжих волос и голубых глаз — это вообще уникальный случай.

7. Рыжие, имеющие, в основном, очень светлую кожу, подвержены риску возникновения рака кожи.