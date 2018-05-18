Что в косметичке: Ольга Панченко

Всегда с собой

Два моих абсолютных маст-хэва — пудра и помада. Я совершенно неисправимый бьютиголик, поэтому любимчики все время меняются. Но, по моему опыту, лучшие пудры все-таки у Armani и Sensai, а самые крутые (и, что важно, стойкие) помады — у M. A. C. С цветами я тоже без конца экспериментирую. Точно знаю, что мне не идут определенные оттенки красного, а в остальном — совершенно ни в чем не ограничиваю ни себя, ни визажистов. И да, я обожаю кисти Tom Ford и Shu Uemura (в том числе и за потрясающий внешний вид).

Летний макияж

В теплое время года меняю пудры на матирующие салфетки, а тональный крем с высокой плотностью покрытия — на легкие CC— и BB-кремы. И, конечно, огромное внимание уделяю защите от солнца. Даже больше того скажу: я вообще не загораю! И вам советую.

Последние открытия

Их очень много! С первого взгляда влюбилась в тени Pat McGrath. Мне, откровенно говоря, не очень нравятся их помады, но вот тени — это что-то! Они легко наносятся и так же легко смываются. Что еще? Пожалуй, увлажняющий крем Giorgio Armani Crema Nuda с тональным эффектом.

Уход

С уходом экспериментирую так же активно, как с макияжем. Кроме того, обязательно раз в неделю хожу на букальный массаж к Вике Филимоновой и время от времени записываюсь на биоревитализацию и плазмолифтинг. А вот в экспресс-методы не верю — все-таки чудес не бывает.

Любимые визажисты

Леша Молчанов, Маша Чепчугова, Дима Голубев. Правда, очень часто из-за нехватки времени приходится краситься самой — причем не дома, а в машине. У меня даже есть полноценная автомобильная косметичка (смеется).

Салон

Нежно люблю студию Паскаля Тессье. Тем более, я уже давно стала его музой: все стены салона украшены моими портретами. Ну и, конечно, Aldo Coppola: здесь всегда все делают быстро и качественно.

Танцы

Долгое время я была, что называется, по ту сторону прилавка. Долгое время вместе с моим партнёром Алексеем Минделем с огромным удовольствием принимала управленческие решения GallaDance, но сама не танцевала — и это при том, что у нас работают самые профессиональные преподаватели в Москве! Причина на самом деле дурацкая: банально стеснялась. А потом просто взяла, пересилила себя и очень быстро втянулась. Сегодня мы с моим партнёром Николаем Фанагиным и нашим педагогом Кариной Калиничевой занимаем призовые места на соревнованиях!

Подготовка к пляжному сезону