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Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
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Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу» 

Рамблер 3 часа назад
Даже человеческое лицо можно превратить в настоящее произведение искусства, надо только умело использовать макияж.
Так считает китаянка по имени Хе. Хе известный блогер-визажист. Девушка получила известность, когда продемонстрировала миру свою способность с помощью макияжа превратиться в кого угодно.
Например, Хе уже становилась «близнецом» Тильды Суинтон и копией Тейлор Свифт. Но некоторым подписчиками современных персонажей оказалось мало и они предложили блогеру перевоплотиться, например, в Джоконду.
Хе приняла вызов и превратила свое лицо в копию Моны Лизы, даже знаменитая загадочная улыбка вышла такой же, что и не картине Леонардо да Винчи.
Ролик с удивительным превращением Хе в героиню знаменитого полотна набрал миллионы просмотров. За полминуты можно увидеть весь процесс работы, на которую в реальности китаянка тратит от 4 до 6 часов.
Женский форум
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