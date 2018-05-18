Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»

Даже человеческое лицо можно превратить в настоящее произведение искусства, надо только умело использовать макияж.

Так считает китаянка по имени Хе. Хе известный блогер-визажист. Девушка получила известность, когда продемонстрировала миру свою способность с помощью макияжа превратиться в кого угодно.

Например, Хе уже становилась «близнецом» Тильды Суинтон и копией Тейлор Свифт. Но некоторым подписчиками современных персонажей оказалось мало и они предложили блогеру перевоплотиться, например, в Джоконду.

Хе приняла вызов и превратила свое лицо в копию Моны Лизы, даже знаменитая загадочная улыбка вышла такой же, что и не картине Леонардо да Винчи

Ролик с удивительным превращением Хе в героиню знаменитого полотна набрал миллионы просмотров. За полминуты можно увидеть весь процесс работы, на которую в реальности китаянка тратит от 4 до 6 часов.