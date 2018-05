Бьюти-ликбез: 7 канонических образов от ведущих мейкап-брендов

Lancome

«Девушка Lancome — миленькая прелестница. А потому наш макияж лишен драматизма: он выразительный, но при этом совсем легкий и уважительный в отношении природных данных его обладательницы. Классическая схема — деликатные смоки, немного подводки, кукольные ресницы и губы цвета розе. Бархатистая кожа — еще один маст. У нас в Lancome принято тщательно готовить лицо к мейку — для этого чаще всего используется не праймер, а концентрат Advanced Genifique с эффектом омоложения. Тональные средства в большинстве своем стойкие — как в культовой линейке Teint Idole Ultra Wear. За взгляд отвечает тушь с эффектом объема Hypnose или Monsieur Big. Если говорить про хитрые приемчики, помаду мы, как правило, наносим, слегка заходя за контур: так губы получаются чувственными. А еще ратуем за то, чтобы наносить средства руками. Опять-­таки получается нежнее. Что еще примечательного? Ну, например, мы были первым люксовым брендом, который выпустил тональный кушон и уходовую линейку для миллениалов Energie de Vie. Несмотря на то что Lancome — марка с богатым наследием, которая переходит из поколения в поколение — от бабушки к маме, от мамы к дочке, — она не застывает на месте и всегда чувствует, куда дует ветер бьюти-­перемен».

L'Oreal Paris

Мила Клименко, официальный визажист L'Oreal Paris:

«Мейк от L'Oréal Paris не требует огромного количества средств и владения специальными навыками: все потому, что это макияж для жизни. Стандартный набор — идеальный тон, подчеркнутые скулы, легкий румянец, выразительный (но без лишней театральности) взгляд и интенсивные губы. А еще типичный образ L'Oréal Paris почти никогда не обходится без «кошачьих» стрелок. Такие можно с легкостью изобразить лайнером: сначала аккуратно пройдитесь вдоль линии роста ресниц, после чего уведите «хвостик» стрелки к внешнему уголку брови. Выбирайте черный: взгляд будет глубже. Пользуясь тушью, стремитесь приподнять реснички у корней и прорисовать каждую: если делать это слегка вибрирующими зигзагообразными движениями, так и выйдет. Финальный штрих — губы. Матовая красная помада — всегда бинго. Это же относится и к нюду. Однако отнюдь не исключаются цветовые эксперименты: благо палитра помад Color Riche — редкое изобилие оттенков. А вообще, если заглянуть в косметичку истинного фаната L'Oreal Paris, помимо Color Riche там обязательно найдутся ухаживающая тушь Paradise, тональная основа Alliance Perfect и лайнер Gel Intenza. Комбинация беспроигрышная — факт».

Urban Decay

Вероника Лешенко, ведущий визажист Urban Decay в России

«Макияж в стиле Urban Decay — это буйство цвета и тотальное бунтарство, поэтому о привычном подходе «или губы, или глаза» можно сразу забыть. Первое правило — никаких правил. Полная свобода действий. Чтобы понять, о чем речь, достаточно вспомнить историю: Urban Decay появился двадцать лет назад с придумки двух авантюристок Венди Зомнир и Сенди Лернер. В то время же было как? Захотела синих ногтей или зеленых теней? Рискни здоровьем: воспользуйся «контрабандными» мейкап-­средствами сомнительного происхождения или на худой конец цветным маркером. Вот девушки и решили, что неплохо было бы растрясти косметический мир, которому так не хватало озорства, креатива и гранжа. Название бренда («Городской упадок») и большинства средств («Тараканчик», «Смог», «Оксидный дождь») получились соответствующими. Благодаря Urban Decay у женщин появился выбор: человеческая классика — или хулиганский мейк с чертовщинкой. Знаковый цвет бренда — фиолетовый (к слову, горячий тренд). Впрочем, спокойную палитру никто не отменял: легендарные палетки теней Naked, в которых собран весь нюд мира, — всегда желанные трофеи для одержимых бьютиголиков-­коллекционеров».

Guerlain

Ирина Зязина, национальный тренинг-менеджер Guerlain:

«Макияж Guerlain появился в 1870 году — с первой в истории помады-­стика. С тех пор наш французский Дом успел осчастливить женщин сотнями ноу-­хау и звездных мейкап-­средств. Если говорить о квинтэссенции герленовского образа, это тот самый парижский шик. Алые губы, четкое контурирование ресничного края, прорисованная линия бровей и обязательно румянец: вот она, классика жанра. Само собой, образ Guerlain невозможно представить без наполненной светом кожи — а значит, без легендарных «Метеоритов»: так называется сияющая пудра в шариках, преломляющая свет. Ее прелесть — в оптических фокусах, благодаря которым кожа выглядит безупречной, даже если недосып и аврал. Важно: тональные основы с матовым финишем противоречат ДНК бренда — на лице всегда должна быть легкая вуаль с эффектом свечения. Если подытожить: грамотно выполненный макияж Guerlain всегда дает эффект лифтинга. Эталонный загар — еще одна сильная сторона марки. Линия Terracotta, позволяющая сделать лицо золотистым, как после недели каникул на пляжах Сен-­Тропе, — предмет особой гордости Оливье Эшодмезона, главного мейкап-­креатора бренда с 1999 года. Ну и конечно, наши несравненные будуарные баночки-­футляры: равнодушных нет».

Make Up For Ever

Анна Меркушева, национальный визажист Make Up For Ever в России:

«Константы бренда Make Up For Ever — дерзкий образ и сочная палитра. Наши фирменные цвета — черный и красный, а вневременные атрибуты — сексуальные угольные смоки-­айc и алые губы: бренд родился в смелые восьмидесятые, когда сразу два акцента в макияже считались делом легальным. Выстраивая мейкап-­бренд с нуля, креативный директор Make Up For Ever Дани Санц делала ставку на передовые текстуры. Предмет особой гордости — серия тональных средств Ultra HD. Их цель — кожа без намека на изъян даже под четырехкратным увеличением HD-­камер. Как результат — тональники из этой линейки дают идеальную сцепку с кожей, становясь единым целым, а универсальная прозрачная пудра удивительным образом подходит всем: и обладателям фарфоровых лиц, и адептам загара. В числе прочих ноу-­хау — водостойкий макияж Aqua и ультрапигментированные тени. Средства-­бестселлеры? Плюс к вышеупомянутому — конечно же матовая красная помада Rouge Mat M400 из серии Artist: ее срез выполнен особым хитрым образом и позволяет безукоризненно нанести помаду без использования кисти или карандаша».

Maybelline New York

Эрин Парсон, международный визажист Maybelline New York:

«Какая она, девушка Maybelline New York? Взгляните на образ модели Джиджи Хадид на фейсчарте, отрисованном специально к выходу коллекции Gigi x Maybelline: его можно назвать хрестоматийным. Во-­первых, брови. Maybelline New York одними из первых озаботились полноценной линейкой для бровей: карандаши, стики, туши с фиброй, стойкие тинты. Брови от «Мейбеллин» — широкие, зачесанные наверх и зафиксированные гелем. Должно быть ощущение, что с ними ничего не делали — все свое. Во-­вторых, сияющая кожа. С тех пор как в моду вошли хайлайтеры, добиться этого не проблема. ­В-­третьих, длинные пушистые ресницы. Со стрелками, с тенями или без — не важно. Главное — чтобы вау. Недаром старая добрая тушь Great Lash всегда присутствует в арсенале любого визажиста-­профи: это средство-­легенда. В «Мейбеллин» много бежевого. Всегда есть контуринг — под это дело был придуман отличный стик Master V-­Contour, с которым справятся даже криворучки. «Кошачьи» стрелки — еще один частый атрибут. «Хвост» стрелы должен быть заостренным, жирненьким. В коллекции от Джиджи специально для этого предусмотрена удобнейшая штука Liquid Liner. Ну и губы: обычно матовые и пухлые. Помада Taura с нюдовым лайнером поверх — самое оно».

Shu Uemura

Какуясу Утииде, креативный директор Shu Uemura:

«Этот эскиз — основа основ макияжа Shu Uemura. Ключевая техника — блендинг. То есть смешивание, растушевка. Только когда продукт хорошо растушеван, он не перекрывает индивидуальность «носителя». Работая визажистом в Голливуде в конце 1950-­х и наблюдая за актрисами, которые были вынуждены ежедневно накладывать грим, Шу Уемура понял, что залог удачного мейка — ухоженная кожа. Так сформировалась философия марки: красивый макияж начинается с красивой кожи. А красивая кожа — с очищения. Так в 1967 году он изобрел масло Unmask, которое при контакте с водой превращалось в эмульсию. По сей день это средство — визитная карточка марки. Правильная дозировка — еще один секрет фирмы. К примеру, слой тональника на лбу и носу должен быть тоньше, чем на щеках: так не будет эффекта маски. Еще одна фишка — накладные ресницы. Маэстро был уверен, что без них не добиться выразительного взгляда. В форме зонтика, под перья павлина, из меха: «опахалам» by Shy Uemura давно присвоен статус «фэшн-­аксессуар». И наконец, изобилие текстур: матовые, атласные, перламутровые, металлик, с глиттером. Лицо как холст, мейкап как арт-­эксперимент: именно так представлял себе процесс нанесения макияжа великий творец мистер Шу».

Опубликовано в SNC № 105, март 2018.