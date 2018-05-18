Народ высмеял невесту Тимати за пририсованные зубы

Девушку репера Тимоти Анастасию Решетову уличили в злоупотреблении фотошопом. Пользователи Сети отметили, что Анастасия на самом деле не так красива, как может показаться при просмотре ее соцсетей.

Все началось с того, что Решетова поделилась с подписчиками снимком с премией одного из популярных женских журналов. «Спасибо за признание концепции моего бренда и моей книги „Сегодня я проснулась другой“. Продуктами, которые повлияли должным образом на мою аудиторию», — отметила Анастасия в подписи под фото.

Присмотревшись к публикации, пользователи Сети заподозрили подвох. Они сравнили снимок, опубликованный Анастасией с такими же фото с других ресурсов. Выяснилось, что барышня, используя дымчатый фильтр, скрыла несовершенства кожи лица, а именно жирный блеск и расширенные поры, а также не столь подчеркнутые овал лица и тонкую талию.

"Идеальный нос, скулы, губы, но это не значит, что их сочетание будет красивым, просто ужасно все вместе смотрится, фии", «Ох уж эти современные стандарты красоты Даже потрясающе красивые фотошопятся», «Зачем сиськи увеличивать, если потом их уменьшать в фотошопе?😂», «Зубы))», «в своем инсте нарисовала зубы как я поняла) в жизни то нижняя часть ток видна))», «Честно старше своего возраста выглядит», — разбирали внешность звезды досужие поклонники.

Отметим, что глянцевое издание Glamour наградил 22-летнюю зазнобу Тимоти титулом «инфлюенсер», то есть назвал ее влиятельным человеком. Решетова владеет собственным салоном красоты.