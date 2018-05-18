Фанаты, изуродовавшие себя ради сходства с кумирами

Многие считают внешность некоторых представителей мира шоу-бизнеса эталонной, стараясь как можно сильнее походить на кумиров. Безумные фанаты тратят уйму денег на всевозможные модификации в надежде достичь своего идеала. Упомянутые в этом списке люди мечтали стать ближе ко внешности звезд, но потерпели провал.

Дэвид Бекхэм

anews.com

Безработный фанат футболиста Джек Джонсон спустил свыше $25 тысяч, дабы заполучить внешность кумира. Притом отчасти на операции он предпочитал тратить те средства, которые поступали ему со стороны государства в виде пособия по безработице.

Анджелина Джоли

anews.com

Иранка Сахар Табар стала известной в сети из-за манипуляций со своей внешностью. Девушка отчаянно хотела походить на известную актрису, ради чего решилась на парочку пластических операций. Впрочем, ее новую внешность, показанную на снимках, общественность находила схожей с персонажами мультфильмов Тима Бертона . В итоге выяснилось, что Табар обработала некоторые из своих публикаций в фотошопе, ведь хирургическое вмешательство не обеспечило должного эффекта.

Брэд Питт

anews.com

Братья-близнецы из США вместе мечтали добиться сходства с актером, потратив на соответствующие цели не менее $25 тысяч. В возрасте 21 года они отправились под нож, чтобы получить новые подбородок, скулы и нос. Впрочем, нельзя сказать, что это позволило им добиться нужного результата.

Миранда Керр

anews.com

Уроженка Южной Кореи Хон Ю Реым мечтала походить на знаменитость, ради чего перенесла хирургическое вмешательство на скулах, носу и глазах. Девушка не раскрывает, чего ей стоили процедуры, но их результатом она полностью довольна.

Райан Гослинг

anews.com

Николас Райан мечтал быть копией актера, предполагая, что это поможет ему стать таким же известным и уважаемым. Кроме того, посредством такой внешности он рассчитывал получить внимание со стороны девушек, однако одной пластики, на которую он потратил свыше $5 тысяч, оказалось недостаточно.

Мадонна

anews.com

Поклонник исполнительницы, Адам Гуэрра, успел потратить свыше $175 тысяч, чтобы стать копией своего кумира. Изменения в его внешности продолжались не менее 12 лет, и за это время он перенес 18 операций.

Ким Кардашьян

anews.com

Чтобы походить на свой идеал красоты, 25-летний Джеймс Парк не пожалели $130 тысяч, а операции продолжались в течение шести лет. За указанный срок мужчина успел серьезно поменять форму скул и подбородка, сделал подтяжку шеи, а также пошел на увеличение губ.