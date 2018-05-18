Как избавиться от черных точек

С черными точками знаком каждый. Только не каждый знает про «10 основных китов», на которых держится очищение кожи с такой проблемой. На самом деле все гениальное просто: салонные процедуры, «волшебные» средства и правильный уход.

Почему образуются черные точки?

Излюбленное место локализации черных точек — Т-зона (лоб, нос и подбородок). Появляются они из-за скопления в порах пыли, грязи, кожного сала и отмершего эпидермиса, которые образуют пробку с черной, а иногда и белой головкой (закрытые комедоны). Черные точки — верные спутники обладательниц жирной и комбинированной кожи лица, в то время как у счастливиц с сухой кожей они встречаются несколько реже.

Проблема черных точек может усугубляться, если:

• неправильно очищать кожу лица (слишком часто или, наоборот, редко — ложиться спать с косметикой, например); • переусердствовать со скрабами; • часто прикасаться к коже руками (особенно грязными); • злоупотреблять косметическими средствами с плотной текстурой; • использовать средства для очищения, не подходящие типу кожи; • пользоваться просроченной косметикой.

Кроме того, среди причин могут быть аллергические реакции на косметику, генетическая предрасположенность, гормональный сбой, злоупотребление жирной, острой и сладкой пищей, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Как быть?

Косметологи не рекомендуют самостоятельно выдавливать черные точки, даже если вы предварительно продезинфицируете руки, хорошенько распарите кожу и вооружитесь специальными лопаточкой или пылесосом для вытягивания комедонов. Есть шанс, что они удалятся не полностью, а в открытые и поврежденные поры попадет и скопится еще больше грязи, и проблема не решится до конца. Поэтому без профессионального ухода не обойтись, но его результат необходимо поддерживать дома, используя правильную косметику. Так, например, самостоятельно можно делать очищающие маски на основе глины, использовать лосьоны и тоники, не содержащие спирта, средства для умывания, в состав которых входят салициловая или гликолевая кислоты, вооружиться уходовыми средствами с комедоногенными веществами, перейти на кремы с легкими текстурами и по возможности на время отказаться от тональных кремов, хайлайтеров, консилеров и пудры в пользу невесомых BB— или CC-кремов.

В качестве профессионального ухода рекомендуется обратить внимание на чистки — механическую, вакуумную и ультразвуковую, а также их комбинацию. Первая считается самой действенной против глубоких и многочисленных комедонов. Однако это процедура не самая приятная, а при очищении в труднодоступных местах и вовсе приносит боль. Дома также можно попробовать сделать механическую чистку, только есть риск травмировать кожу, занести инфекцию или оставить рубец. Чтобы этого не произошло, распаривайте кожу отварами из антибактериальных лекарственных трав (шалфей, ромашка, мята), пользуйтесь специальной лопаточкой (Уно), не растягивайте поры, а по завершении процедуры обязательно протрите кожу поросуживающим тоником, нанесите антибактериальную мазь и не трогайте лицо руками как минимум день.

Ультразвуковая чистка подходит девушкам, у которых проблема черных точек стоит не остро, а есть лишь единичные и поверхностные комедоны. В процессе ухода на кожу наносится специальный гель, по которому водят ультразвуковой насадкой. Процедура безболезненная, снимает верхний слой эпидермиса и стимулирует самообновление кожи. Часто ее используют после механической чистки, чтобы очистить кожу от внешних загрязнений, уменьшить поры и наладить работу сальных желез.

Вакуумная чистка приравнивается к аппаратным и выполняется специальным прибором с трубкой, в которой понижается давление, и с ее помощью высасываются черные точки. Процедура безболезненна, редко используется как самостоятельная и часто комбинируется с механической, чтобы найти подход к труднодоступным местам, где косметологу сложно орудовать лопаточкой и пальцами.

Также есть неплохой вид шлифовки и очищения кожи — микродермабразия. Она бывает алмазной, кристаллической и кислородной. Независимо от вида, суть процедуры не меняется: кожу шлифуют насадкой с абразивными частичками, которая удаляет мертвые клетки, очищает закупоренные поры, выравнивает цвет лица и даже устраняет мимические морщинки. Микродермабразия считается усовершенствованной методикой механической чистки, только не такой болезненной и травматичной.

Не стоит забывать о профессиональных пилингах на основе фруктовых, гликолевых, салициловых и AHA-кислот. Они снимают ороговевшие клетки, буквально растворяют комедоны, до скрипа очищают поры, увлажняют, питают и обновляют кожу. Степень воздействия и вид средства подберет косметолог: для каждого типа кожи свой пилинг.

7 эффективных средств от черных точек

Очищающие полоски, Cettua

Эти полоски давно завоевали любовь бьютиголиков по всему миру. Они сделаны с учетом анатомических особенностей лица, поэтому плотно прилегают к коже и хорошо очищают поры. В зависимости от зоны, которую нужно очистить, бренд разработал отдельные полоски для носа, лба, подбородка, щек, а также точечные. В состав каждой входят активные вещества, направленные на обеззараживание, сужение и очищение пор. Результат после использования полосок моментальный. Единственное, глубокие комедоны полосками не удалить. Для более чистого эффекта рекомендуется использовать полосочки после распаривания лица (можно воспользоваться как специальной сауной для лица, так и водяной баней по старинке).

Очищающие полоски, Cettua (200 руб.)

Гель для глубокого очищения кожи Normaderm, Vichy

С этим гелем от черных точек не останется и следа! В составе только натуральные и полезные ингредиенты, а также комедоногенные вещества — липогидроксикислоты, гликолевая и салициловая кислоты. Благодаря им гель бережно очищает поры, вычищает черные точки, регулирует работу сальных желез, матирует кожу, устраняет жирный блеск и предотвращает появление акне. При этом кожа не пересушивается, а дополнительно получает питание и увлажнение. Одно средство решает десятки проблем!

Гель для глубокого очищения кожи Normaderm, Vichy (862 руб.)

Яичный бальзам для очищения пор Egg Pore Blackhead Steam Balm, Tony Moly

Корейцы, как всегда, идут впереди планеты всей: изобретают новинки, но и про качество не забывают. Так и с этим гелем, который не только обещает справиться с черными точками, но и радует глаз своей веселой упаковкой в форме куриного яйца (корейцы вообще очень любят эту форму, поскольку чистое лицо у них ассоциируется именно с яйцом). В составе бальзама древесный уголь, микрокристаллы целлюлозы, порошок яичной скорлупы, винный уксус, кукурузный крахмал, морская соль, экстракты зеленого чая и яичного желтка, глицерин, витамины С и Е. Как видите, никакой химии — чистая органика, к тому же очень полезная. Действие «волшебного яичка» обусловлено разогревающим эффектом, который бальзам обеспечивает на первых порах, после чего в поры проникают антибактериальные и абсорбирующие компоненты, растворяя всю грязь и вычищая ее. После применения бальзама поры быстро стягиваются и новым загрязнениям не так просто в них попасть, поэтому эффект будет сохраняться довольно продолжительное время.

Яичный бальзам для очищения пор Egg Pore Blackhead Steam Balm, Tony Moly (1 075 руб.)

Лосьон для сужения пор Effaclar, La Roche-Posay

Космецевтический лосьон давно зарекомендовал себя как отличное средство для сужения пор. Более того, он вычищает черные точки, выравнивает цвет лица и регулирует работу сальных желез. Антибактериальные свойства соли цинка и гликасила помогают избавиться от токсинов, пыли и шлаков, которые накопились в коже, термальная вода направлена на устранение раздражения и глубокого увлажнения, а отсутствие маслянистых компонентов не провоцирует появление акне и закрытых комедонов. Может применяться как самостоятельное средство от черных точек, однако большую пользу принесет в комбинации с очищающими гелями и масками в качестве завершающего этапа умывания.

Лосьон для сужения пор Effaclar, La Roche-Posay (1 174 руб.)

Маска для очищения и сужения пор Strawberry Toxifying Mask, Baviphat

Очищающая маска с абразивными частичками и невероятным клубничным ароматом, заполняющим комнату, стоит только открыть крышку. Не прочитав вовремя аннотацию, можно подумать, что это супервкусный и питательный клубничный йогурт, который так и хочется попробовать. В состав маски входят экстракты клубники, алоэ вера, центеллы, портулака огородного и белая глина. Вместе эти компоненты творят настоящие чудеса — нормализуют выработку себума, ускоряют регенерацию кожных покровов, оказывают противовоспалительный и антибактериальный эффекты, отшелушивают отмершие клетки, ускоряют микроциркуляцию, снимают воспаления, увлажняют, устраняют отечность и раздражения. Эта маска не только значительно сокращает количество черных точек на лице, но и отбеливает пигментные пятна, подсушивает прыщики и защищает кожу от УФ-лучей. Настоящая помощница на туалетном столике на все случаи жизни!

Маска для очищения и сужения пор Strawberry Toxifying Mask, Baviphat (925 руб.)

Сыворотка для сужения пор Idealist Pore Minimizing Skin Refinisher, Estee Lauder

В бой идет и тяжелый люкс. Сыворотка моментального действия уже после первого применения уменьшает видимость черных точек и расширенных пор, выравнивает цвет лица, обновляет верхний слой эпидермиса. Кожа выглядит безупречно, при этом не чувствуется стянутости и сухости, наоборот, появляется мягкость и шелковистость. Для достижения максимального эффекта сыворотку рекомендуется использовать в течение месяца — за это время черные точки и видимые поры уменьшатся на 70% без всяких чисток и пилингов (но это совсем не значит, что можно данные косметические средства и процедуры добавить в черный список — комплексный подход никто не отменял!).

Сыворотка для сужения пор Idealist Pore Minimizing Skin Refinisher, Estee Lauder (7 250 руб.)

Черный пилинг Pure Ritual, Helena Rubinstein

Нет времени на салонные процедуры и аппаратные чистки? Не беда: с пилингом Pure Ritual вы получите кожу вашей мечты без единого изъяна. Но, опять же, помним про системный и комплексный подход: что бы там ни обещала реклама, одно средство, пусть и суперклассное, не способно в единственном числе справиться с проблемой. Этот пилинг справляется не только с поверхностными черными точками, но и с более глубокими загрязнениями, которые невозможно увидеть. Текстура средства шелковистая, мягкая, легкая, наносить его одно удовольствие. Запах ненавязчивый, состав натуральный: экстракты черного риса и чая, а также питательные масла. Последние, кстати, не закупоривают поры и не провоцируют появление новых черных точек, а просто насыщают кожу витаминами, минералами и экстрактами лекарственных растений.

Черный пилинг Pure Ritual, Helena Rubinstein (4 250 руб.)

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