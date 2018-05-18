«Так даже лучше!»: фото Алены Шишковой без косметики произвело фурор

Вторая Вице-мисс России, модель Алена Шишкова, зачастую выбирает яркий макияж и редко показывается без косметики на лице. Однако мама Тимати Симона Юнусова обнародовала снимок, где позирует её внучка Алиса с мамой, вызвав настоящий фурор среди поклонников звездной семьи, поскольку, к удивлению публики, Алена на фотографии была без мейкапа.

Симона Юнусова опубликовала на своей странице в сети снимок, который показал поклонникам, как выглядит Алена Шишкова в домашней обстановке. Оказалось, что девушка ходит в спортивном костюме и совсем не красится, в то время как на публике тюменская модель предпочитает каблуки, укладки и полный макияж. Домашняя фотография наделала столько шума, что женщине пришлось удалить выложенный снимок, поскольку некоторые пользователи обрушились на Шишкову с критикой, не стесняясь в выражениях и отмечая, что совершенно не узнают звезду в таком виде. Впрочем, большинство подписчиков все же по достоинству оценили натуральную красоту Алены.

По мнению верных почитателей звездной семьи, Алена Шишкова прекрасно выглядит в обычной жизни и даже более того, ее лицо без макияжа нравится им гораздо больше, чем кукольная внешность, созданная при помощи визажистов. «Все равно красивая» «Желаю всем так выглядеть без мэйка» «Без прикрас — хорошая, милая девушка» «Ого! А зачем ей макияж вообще? Так даже лучше!» «Очень даже красивая и без макияжа, свежая, юная» «Красота понятие не однозначное и вкусовое. Мне она нравится, но еще больше нравится ее преподнесение. Она никогда не злословит, не сплетничает, никогда не замечена в каких-то скандалах, одевается классно, достаточно скромна в поведении. Осанка, походка-все очень женственно» «Очень милая и обаятельная девушка»

Впрочем, светская львица твердо уверена, что на любых мероприятиях должна быть на высоте, а потому выбирает наряды, которые подчеркивают ее несомненные достоинства. Стоит отметить, что иногда ее откровенные выходы смущают поклонников, а некоторые и вовсе уверены, что Алене Шишковой стоит стать скромнее.