Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

Скраб с зернами киви, тропические шампунь и кондиционер, аромат парижской весны и другие новинки этой недели, заслуживающие вашего внимания.

Увлажняющий концентрат Aquasource Aura Concentrate, Biotherm

Новая двухфазная сыворотка от Biotherm точно заставит вас не одну минуту завороженно всматриваться в полупрозрачные зеленые переливы — встряхните флакон и нанесите несколько капель на кожу лица поглаживающими движениями. Производственные испытания доказали: благодаря составу в кожу поступает в два раза больше активных компонентов и проникают они в самые глубокие слои кожи.

По текстуре новинка напоминает легкое масло, отлично впитывающееся в кожу — лицо начинает сиять, а через несколько дней заметны и первые улучшения. Цвет лица становится более ровным, а кожа будто подсвечена изнутри даже без хайлайтеров.

Цена: 3 730 руб.

Невесомая пудра для волос Invisiblewear Pump Me Up, Paul Mitchell

Что сразу захватило внимание SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной — так это необычный для пудры дозатор. Чаще всего это туба с мелкими дырочками, через которые ты обильно посыпаешь средством проборы. У новинки же есть распылитель — распределять пудру между прядями очень удобно. Для брюнеток будет плюсом то, что цвет средства не белый, а ближе к телесному — можно не волноваться за эффект седых корней. В составе нет минеральных масел, силикона, парабенов и глютена — именно поэтому пудра идеально подойдет всем типам волос. Александра советует наносить новинку именно так: «Сначала нанесите пудру вдоль проборов, а потом распылите на ладони и пройдитесь ими от лица к затылку для наибольшего эффекта».

Цена: 2 880 руб.

Помада + румяна в стике Lip & Cheek Gel Blush, Soda

Мы уже рассказывали о необычном кушоне для губ и щек от яркого и задорного бренда Soda — творения блогера и художницы Лены Шейдлиной. А помада и румяна в стике продолжают вечно летнюю тему тинтов. В нежно-розовом бочонке — гелевое средство, тающее на коже и создающее естественное сияние и по-детски милый румянец. Тэг #dabitonyourface на упаковке понимайте буквально — растушевывайте средство вбивающими движениями пальцев на «яблочках» щек и губах.

Цена: 546 руб.

Туалетная вода Solo Origami, Loewe

Парфюмерный Дом Loewe выпустил новинку для настоящих самураев — мужской аромат Solo Origami, вдохновленный древней японской легендой о тысяче бумажных журавликов. Геометричные и архитектурные формы оригами читаются и во флаконе — сочетание стекла и белого графичного колпачка напоминают бумагу. Сам аромат получился свежим и чувственным благодаря вкраплениям древесных нот, но и без свежих аккордов не обошлось — лимон, итальянский бергамот, базилик и лаванда гармонично сочетаются между собой и идеально впишутся в жаркие летние дни.

Цена: 5 900 руб.

Ароматический шампунь и восстанавливающий кондиционер для волос «Тропический дождь», Spatouch

Новый отечественный бренд Spatouch призывает нас устраивать спа-процедуры у себя дома, в помощь — ароматные средства с оригинальными парфюмерными композициями в стильных флаконах. По словам ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой, шампунь и кондиционер «Тропический дождь» выглядят как атрибут дорогого спа-салона, а сладко-фруктовый аромат держится на волосах легким шлейфом. В составе масла персика и манго, а в кондиционере еще и масло льна с d-пантенолом, обеспечивающие волосам защиту и увлажнение. Благодаря этим компонентам волосы мягкие уже после шампуня, а в итоге — гладкие, блестящие и объемные.

Цена за шампунь: 1 400 руб.

Цена за кондиционер: 1 100 руб.

Шариковый антиперспирант «Нежность лепестков», Dove

О нежности Dove знают не понаслышке — их средства давно зарекомендовали себя как максимально деликатные и супер мягкие. А новый дезодорант «Нежность лепестков» ко всему прочему еще и стойкий: защищает от пота в течение 48 часов и не оставляет следов на одежде — его невидимость специально проверили на ста разных цветах. Свежий цветочный аромат точно понравится тем, кто не любит слишком сладких запахов, а обладательницы чувствительной кожи оценят состав — новинка на ¼ состоит из увлажняющего крема.

Цена: 119 руб.

Невесомый текстурирующий спрей Invisiblewear Undone Texture Hairspray, Paul Mitchell

Где лето — там и текстурные «пляжные» локоны, а создать их можно с помощью малыша-спрея от Paul Mitchell. SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина сразу оценила удобный размер новинки: «Во-первых, это отличный travel-формат. А во-вторых, мы все понимаем, что чаще всего наша классическая ежедневная сумка — это просто большая косметичка, и утяжелять ее полноразмерным спреем совсем не хочется». Средство помогает создать актуальную небрежную текстуру волос и отлично фиксирует укладку без эффекта «шлема» на головы — локоны выглядят очень естественно. Кстати, практически во всей линейки Invisiblewear основным активным компонентом стал экстракт амаранта, который оказывает кондиционирующий и укрепляющий эффект.

Цена: 1 440 руб.

Туалетная вода Mademoiselle Azzaro L’Eau Trés Florale

Для кого-то настоящая весна начинается с пикников и прогулок в парках, для других — с новинки от Azzaro. В этом году вышла третья версия аромата-бестселлера, вдохновленного весной в Париже, и над новинкой по традиции работала парфюмер Карин Дюбрей. Цветочно-фруктовый аромат, облаченный в стеклянный флакон с нарядным серебристым бантом, искрится сочетанием айвы и ревеня. Кисло-сладкие как шипучий лимонад ноты изысканно сочетаются с листьями орешника и чайной розой, а в базе «спрятались» ландыш, амбретта и белый мускус.

Цена (50 мл): 5 299 руб.

Разогревающий сахарный скраб «Очищающий», L’Oreal

По словам специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой, еще ни один скраб не очищал так эффективно, но при этом деликатно. В основе новинки от L’Oreal — смесь трех видов сахара и зерна киви. Наносить средство — одно удовольствие, при контакте с кожей скраб начинает немного нагреваться. Дарья наносила средство круговыми движениями, после чего слегка мочила руки и продолжала массаж до тех пор, пока весь сахар не растворится. При том, что кожа очищается практически до скрипа, ощущения сухости и стянутости вы не почувствуете — об этом позаботились масла мяты и лемонграсса.

Цена: 500 руб.

Туалетная вода V for Victory, Avon

Ни одно лето не обходится без древесных ароматов, а Avon шагнули еще дальше и решили выпустить самый настоящий аромат победы для мужчин. В строгом синем флаконе с белоснежной буквой V — сочетание мандарина, кедрового листа и пачули, одновременно свежий и стойкий микс. Несмотря на воодушевляющую рекламную кампанию с чемпионом России по футболу Денисом Глушаковым , новинку стоит дарить не только спортсменам, а просто победителям по жизни.

Цена: 699 руб.