Пилинг-скатка, ароматы для волос, нишевый аромат и другие бьюти-новинки

Пополнение гаммы Aquasource, Biotherm

Увлажняющая гамма Aquasource пополнилась двумя новыми средствами: восстанавливающим гелем Aquasource Daily Regenerating Moisturizing Gel с быстро впитывающейся текстурой и концентратом Aquasource Aura Concentrate. Последний имеет двухфазную формулу с насыщенным составом, который, кстати, содержит в себе 90% натуральных компонентов. За глубокое увлажнение и регенерацию кожи отвечает экстракт целебных листьев Aura, также известного как настурция, который способен удерживать влагу в эпидермисе.

Новый бренд нишевой парфюмерии Parle Moi de Parfum

Parle Moi de Parfum — молодой селективный бренд, созданный в 2016 году семьей Мишеля Альмайрака — одного из самых известных парфюмеров современности. Мишель является автором парфюмерных бестселлеров Dior, Gucci, Chloé, Bottega Veneta, Le Labo. Название переводится как «Поговори со мной о парфюме». Поэтому каждый аромат — история. Например, аромат «Томбой нероли / 65» (Tomboy Neroli / 65) «рассказывает» о том, как звучат аккорды нероли, а «Страстный шипр / 45» (Chypre Mojo / 45) «объясняет», что такое шипровые ароматы. Всего в линейке 10 ароматов. В составе всех парфюмов использованы масла высочайшего качества, а их концентрация составляет около 20%. Знакомство с маркой обязательно — Parle Moi de Parfum имеет все шансы свергнуть мастодонтов нишевой парфюмерии.

Ароматизированный спрей Relative Paradise, R+Co Парфюмер Жером Эпинетт, работавший с такими брендами, как Atelier Cologne и Byredo, создал 5 уникальных ароматов специально для R+Co, которые используются во всех продуктах марки. Один из самых популярных ароматов было решено увековечить в виде универсального спрея. Его можно использовать для волос, тела и одежды. В основе композиции ноты сицилийского лимона, мандарина, эвкалипта, зеленого чая, древесного мха и амбры. Такой флакон удобно брать с собой в путешествия.

Линейка для лица «Аква Реотье», L'Occitane

В основе всех средств новой линейки «Аква Реотье» — воды минерального источника Реотье, обогащенного минералами, в том числе магнием и кальцием, концентрация последнего до 10 раз выше, чем во французской термальной воде. Ученые L'Occitane выяснили, что кальций укрепляет кожный барьер и поддерживает естественный водный баланс, оставляя кожу увлажненной в течение всего дня. В коллекцию вошли гель для лица с легкой текстурой, идеальной для лета, более плотный крем, который подойдет обладательницам сухой кожи, мягкий очищающий гель, спрей для лица и увлажняющая эссенция.

212 VIP Party Fever, Carolina Herrera

Семья ароматов «212» пополнилась новыми лимитированными ароматами 212 VIP Party Fever. Как следует из названия, новинки предназначены для любителей вечеринок и вообще всех творений Carolina Herrera. Специально к запуску аромата марка объединилась с важным именем в истории хаус-музыки — The Martinez Brothers, которые гастролируют по миру вместе с 212 VIP Party Fever, устраивая шумные вечеринки.

Пилинг-скатка OMG! Peeling Gel, Double Dare

После корейской экспансии бьюти-рынка пилинги-скатки завоевали большую популярность. Свой вариант представила марка Double Dare. Средство OMG! Peeling Gel на совесть отшелушивает и уменьшает видимость пор благодаря AHA-кислоте папайи и экстракту лимона в составе. Технология проста: нанесите на кожу и массируйте до тех пор, пока не появятся катышки из омертвевших клеток и загрязнений, смойте.