Ещё
Студенту во Вьетнаме защемило член
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студенту во Вьетнаме защемило член 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
19-летний юноша из Хошимина обратился в местную клинику с членом, застрявшим в молнии штанов
Парень так торопился в университет, что, одеваясь, решил не тратить время на белье. В результате, застегивая молнию на штанах, он зацепил ею кожу на своем половом органе.
Самостоятельные попытки освободиться ни к чему не привели. Пришлось вырезать молнии из штанов и идти к врачу.
Юноша обратился в частную мужскую клинику, где ему помог доктор Во Дуй Там. По словам специалиста, студенту повезло, что в молнии застряла не головка. Нужно было только обезболить участок кожу и высвободить его из молнии.
Также, доктор отметил, что пенисы, застрявшие в молниях, попадаются ему довольно часто. И что в таком случае мужчине обязательно нужно обратиться к врачу. Попытки освободиться самостоятельно могут привести к более серьезным травмам.
Источник: VnExpress
Вьетнам сегодня: последние новости
Вьетнамцу удалили из члена золотое кольцо Два гомосексуала сыграли свадьбу на севере Вьетнама В Сайгоне из грузовика сделали кафе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты, изуродовавшие себя ради сходства с кумирами11
Как сейчас живет скандальная звезда «Дома-2»6
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность11
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве53
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение