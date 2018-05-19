Студенту во Вьетнаме защемило член

19-летний юноша из Хошимина обратился в местную клинику с членом, застрявшим в молнии штанов

Парень так торопился в университет, что, одеваясь, решил не тратить время на белье. В результате, застегивая молнию на штанах, он зацепил ею кожу на своем половом органе.

Самостоятельные попытки освободиться ни к чему не привели. Пришлось вырезать молнии из штанов и идти к врачу.

Юноша обратился в частную мужскую клинику, где ему помог доктор Во Дуй Там. По словам специалиста, студенту повезло, что в молнии застряла не головка. Нужно было только обезболить участок кожу и высвободить его из молнии.

Также, доктор отметил, что пенисы, застрявшие в молниях, попадаются ему довольно часто. И что в таком случае мужчине обязательно нужно обратиться к врачу. Попытки освободиться самостоятельно могут привести к более серьезным травмам.

Источник: VnExpress