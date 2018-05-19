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Косметичка в отпуск: самые эффективные средства
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Косметичка в отпуск: самые эффективные средства 

Medaboutme.ru 2 часа назад
Фото: Medaboutme.ru
СодержаниеМатирующий спрей-вуаль SPF 50 ANTHELIOS от LA ROCHE-POSAYCC-крем Steblanc Water CC PactДрагоценное молочко красоты, GARNIER BODYАнтивозрастной уход CAPITAL IDEAL SOLEIL 3 в 1 SPF 50+ с антиоксидантами, VICHYСыворотка «Интенсив-Омоложение» от ГельтекГель для нанесения на влажную кожу SPF 50+ ANTHELIOS от LA ROCHE-POSAYCeraVe Обновляющий крем для очень сухой кожи ног7-дневная тестовая программа от HERBALIFE SKINCeraVe Восстанавливающий крем для кожи вокруг глазОттеночное масло-блеск для губ All Day Ideal Care Oil Tint от Eveline CosmeticsГель «Интенсив-регенерация» от ГельтекНочной восстанавливающий крем и маска VICHY Slow AgeСолнцезащитное средство для лица и тела SPF 50+ ANTHELIOS от LA ROCHE-POSAYВосстанавливающая сыворотка для лица с витамином С, Glow OilГель для нанесения на влажную кожу для детей SPF 50+ ANTHELIOS KIDS от LA ROCHE-POSAYНежное молочко, замедляющее рост волос от Saona CosmeticsМолочко «АНТИ-ПЕСОК» CAPITAL IDEAL SOLEIL SPF 30, VICHYПрозрачный солнцезащитный спрей, SPF 30 «Солнечная Вода», Ambre Solaire от GARNIERCeraVe Увлажняющий лосьон для лица, SPF 25Увлажняющий концентрат с эффектом лифтинга LITALINEОчищающие пенки 2 в 1 от SPLATУкрепляющий шампунь SOS Восстановление Fructis, GARNIERСолнцезащитные эмульсии Argan Oil SUN от Eveline Cosmetics
Впереди лето и на горизонте уже маячат теплые края. Но ведь до них еще нужно добраться! Какую косметику взять с собой в отпуск, чтобы рукам не было мучительно больно, а душа и тело не испытывали недостатка любимых средств?
Самые легкие, эффективные и многофункциональные бьюти-продукты для отдыха и путешествий — в обзоре MedAboutMe.
Матирующий спрей-вуаль SPF 50 ANTHELIOS от LA ROCHE-POSAY
Солнечное лето — это не только морской бриз, холодные волны и горячий песок, но и риск повреждения кожи УФ-лучами. Не дайте им ни единого шанса! Специальное средство с высоким SPF-фактором защитит от UVA/UVB лучей, увлажнит кожу, предупредит появление жирного блеска и создаст идеальное матовое покрытие. Идеально подойдет обладательницам жирной кожи и склонной к появлению несовершенств.
CC-крем Steblanc Water CC Pact
Средство, которое совмещает в себе функции тональной основы, антивозрастного ухода и солнцезащитного крема — никого не оставит равнодушным. Это превосходный выбор для косметички на каждый день и в путешествии. Крем увлажняет и надежно матирует кожу, отбеливает и предупреждает появление пигментных пятен и морщин. Не нуждается в дополнительном применении солнцезащитной косметики, ведь его фактор защиты равен 50 SPF!
Драгоценное молочко красоты, GARNIER BODY
Самое сложное в создании косметики — выбрать среди сотен уникальных масел те самые, которые будут работать на коже женщины, восстанавливая ее и омолаживая. Но специалисты бренда GARNIER справились с поставленной задачей!
В бьюти-новинке заключены драгоценные масла аргана, макадамии, сладкого миндаля и мускусной розы, которые богаты жирными кислотами, необходимыми для поддержания упругости и эластичности кожи. Молочко имеет нежную, легкую консистенцию, мгновенно тает на коже, интенсивно увлажняя ее и питая.
Антивозрастной уход CAPITAL IDEAL SOLEIL 3 в 1 SPF 50+ с антиоксидантами, VICHY
Ровный красивый оттенок загара и антивозрастной уход за кожей — все это предоставляет новинка от бренда VICHY. В формуле средства — солнцезащитные фильтры, комплекс антиоксидантов, экстракты растений и витамин Е. Действуя общим тандемом, они ухаживают за кожей, сглаживая имеющиеся несовершенства и предупреждая появление новых. Благодаря многофункциональной косметике, цвет лица улучшится, морщинки станут менее заметными, поры визуально сузятся, а кожа станет ровной, гладкой и сияющей.
Сыворотка «Интенсив-Омоложение» от Гельтек
В жаркий сезон кожа страдает от обезвоживания, поэтому в отпуск стоит взять средство для глубокого увлажнения кожи на основе гиалуроновой кислоты: сыворотку «Интенсив-омоложение», которую можно наносить на очищенную кожу под любой крем, защитное или тональное средство. Гиалуроновая кислота сверхмалого размера проникает в глубокие слои эпидермиса, интенсивно увлажняет кожу и стимулирует синтез эндогенной гиалуроновой кислоты. В составе сыворотки есть бета-глюкан, повышающий кожный иммунитет и фитокультура из стволовых клеток яблока, которая активизирует обменные процессы в клетках эпидермиса и обладает омолаживающим свойством. Удобный формат упаковки — вакуумный флакон 30 мл позволяет взять средство даже в салон самолета.
Гель для нанесения на влажную кожу SPF 50+ ANTHELIOS от LA ROCHE-POSAY
Надоело ждать после купания в море, пока кожа подсохнет, чтобы нанести новую порцию солнцезащитного крема? А больше и не нужно! Новейшая разработка дерматологической лаборатории LA ROCHE-POSAY — это гель, который можно наносить на еще влажную кожу! Он обладает гидрофобными свойствами, создает на коже водоотталкивающий барьер и обеспечивает мощную защиту от солнца. Подходит даже для чувствительной кожи — увлажняя и питая, предупреждая появление пигментации и купируя действие свободных радикалов — «виновников» преждевременного старения.
CeraVe Обновляющий крем для очень сухой кожи ног  Прогулки под луной, танцы на дискотеке, увлекательные экскурсии — без них сложно представить хороший отпуск. Чтобы сил и энергии хватало на все планы, возьмите в путешествие крем для ног! Восстанавливающее средство увлажнит и смягчит огрубевшую кожу стоп, бережно отшелушит мертвые клетки и укрепит защитный барьер. С ним вы будете чувствовать себя легко и свободно!
7-дневная тестовая программа от HERBALIFE SKIN
Именно в отпуске женщина расцветает и чувствует себя счастливой! Когда душа и тело находятся в безмятежном состоянии, так легко поймать свой «кусочек счастья». Чтобы по возвращению домой выглядеть отдохнувшей и заметно помолодевшей, положите в чемодан тестовую программу от HERBALIFE! В нее входит 5 косметических средств (очищающий гель, увлажняющий крем, ночной обновляющий крем, гель и увлажняющий крем для кожи вокруг глаз), которые обещают превосходный результат уже за 7 дней. С бьюти-новинками даже очень короткий отпуск пойдет на благо красоте и здоровью.
CeraVe Восстанавливающий крем для кожи вокруг глаз
Пока вы нежитесь в лучах солнца на пляже, посещаете достопримечательности туристического города или отдыхаете в компании друзей на даче, коже век требуется защита и уход. Ведь солнечные лучи — один из главных факторов преждевременного старения чувствительной области. Да и темные круги, мешки под глазами красоты взгляду не прибавят! Восстановить сияние кожи вокруг глаз и сделать взгляд ярким и выразительным поможет хороший восстанавливающий крем. В средстве от CeraVe сразу несколько активных ингредиентов — гиалуроновая кислота, токоферол и глицерин, ниацинамид и церамиды.
Оттеночное масло-блеск для губ All Day Ideal Care Oil Tint от Eveline Cosmetics
Сколько песен, од и стихов посвящено женской улыбке! Она может быть игривой и скромной, загадочной, милой и манящей. В любом случае поддержать ее красоту призван комплексный уход за губами. Такой, как предлагает бренд Eveline Cosmetics.
Коллекция натуральных растительных масел с пигментированными оттенками питает, восстанавливает и ухаживает за кожей губ, визуально увеличивает контур и разглаживает мелкие морщинки. Средства содержат солнечные фильтры и подходят даже очень сухой и чувствительной коже губ.
Гель «Интенсив-регенерация» от Гельтек
Гель «Интенсив-регенерация» — идеальное средство после солнечных ожогов и для заживления мелких повреждений кожи. Благодаря выверенному сочетанию Д-пантенола и бета-глюкана, гель обладает мощным репаративным эффектом. Сок алоэ вера, экстракты ромашки и календулы в составе геля помогают быстро снять раздражение и зуд, гиалуроновая кислота увлажняет и восстанавливает эпидермис, защищает от действия свободных радикалов. Можно использовать и взрослым, и детям после инсоляции и укусов насекомых.
Ночной восстанавливающий крем и маска VICHY Slow Age  Ночь — идеальное время суток для восстановления кожи. Но не всегда ее внутренних ресурсов достаточно, чтобы процессы регенерации проходили в полном объеме. Активные ингредиенты бьюти-новинки от VICHY содержат ресвератрол, известный способностью насыщать клетки кожи кислородом, и актиоксидант baicalin, который противостоит повреждающему действию свободных радикалов. Благодаря этому кожа наутро становится вновь юной, свежей и красивой.
Солнцезащитное средство для лица и тела SPF 50+ ANTHELIOS от LA ROCHE-POSAY
Уникальный продукт красоты в компактном формате подойдет для всех типов кожи, в том числе, чувствительной. Его формула работает на открытом солнце на протяжении 6 часов, предупреждая солнечные ожоги и проявления аллергии и оказывая профилактику фотостарения и образования пигментных пятен. Благодаря содержанию термальной воды и фильтров SPF, средство успокаивает и увлажняет кожные покровы, дарит радость и комфорт во время пребывания на солнце.
Восстанавливающая сыворотка для лица с витамином С, Glow Oil  Концентрат красоты на основе натуральных масел и витамина С эффективно борется с ранними признаками старения, защищает кожу от агрессивных факторов окружающей среды, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Его можно использовать в качестве базы под макияж. Сыворотка выравнивает тон, делает кожу невероятно мягкой, гладкой и бархатистой.
Гель для нанесения на влажную кожу для детей SPF 50+ ANTHELIOS KIDS от LA ROCHE-POSAY
Кожа ребенка тоньше кожи взрослого человека, но также нуждается в защите от солнца. Правда, к выбору средств здесь особые требования: в продукте не должно быть сомнительных ингредиентов (например, парабенов), он должен быть протестирован под контролем дерматологов и педиатров. Гель от LA ROCHE-POSAY — как раз такой! Высокий фактор защиты, водостойкость и возможность нанесения на влажную кожу — неоспоримые достоинства этого средства. Разработан для детей старше трех лет.
Нежное молочко, замедляющее рост волос от Saona Cosmetics
Одна из самых важных процедур перед отпуском — удаление нежелательных волосков на теле. Чтобы продлить ее эффект как можно дольше, компания Saona Cosmetics создала мягкое и легкое как шелк молочко. За счет воздействия экстрактов папайи и ананаса, оно ослабляет стержни и луковицы волос, благодаря чему волоски становятся тоньше и светлее, замедляется их рост. Комплекс аминокислот и экстракты чистотела и ромашки успокаивают раздражение после депиляции, заживляют случайные повреждения, тонизируют и укрепляют кожу.
Молочко «АНТИ-ПЕСОК» CAPITAL IDEAL SOLEIL SPF 30, VICHY
Замечали ли вы когда-нибудь на пляже, как песок прилипает к влажной коже, тем самым ослабляя защиту SPF? Больше такое не повторится! Нежное как облака, очень стойкое молочко для тела обеспечивает легкое стряхивание песка и защиту от неблагоприятных внешних факторов. Легко наносится и распределяется, гарантирует увлажнение и комфорт.
Прозрачный солнцезащитный спрей, SPF 30 «Солнечная Вода», Ambre Solaire от GARNIER
Уникальный спрей с невероятно легкой текстурой, напоминающей воду, мгновенно увлажняет кожу и защищает ее от воздействия УФ-лучей. Солнцезащитные фильтры и Алоэ Вера в его составе восполняют уровень увлажненности кожи и обеспечивают мощную защиту. Забудьте о масляных кремах, оставляющих после себя белые липкие следы, прозрачный спрей — то, что «доктор прописал» для приятного отдыха!
CeraVe Увлажняющий лосьон для лица, SPF 25  В теплое время года даже жирная кожа тяготеет к сухости. Под палящими солнечными лучами, она испытывает дискомфорт, что уж говорить о сухой и чувствительной? К счастью, решение найдено! Революционная новинка от CeraVe, благодаря технологии постепенного высвобождения активных ингредиентов, гарантирует интенсивное увлажнение кожи до 24 часов и защиту широкого спектра действия от UVA и UVB лучей. Эффект заметен уже с первого применения!
Увлажняющий концентрат с эффектом лифтинга LITALINE
Превосходное решение для ухода за сухой и обезвоженной кожи лица и шеи! Оригинальная формула обеспечивает моментальный эффект глубокого и длительного увлажнения, подтягивания кожных покровов и разглаживания морщин. Пептидный комплекс в формуле продукта стимулирует производство гиалуроновой кислоты, эластина и коллагена, что продляет красоту, здоровье и молодость кожи.
Очищающие пенки 2 в 1 от SPLAT
Уникальный формат ухода за зубами и полостью рта специально разработан для тех, кто живет активно и ценит свое время.
Пенки с приятным освежающим вкусом прицельно уничтожают кариесогенные бактерии, помогая сохранить здоровье и белизну зубов.
Средство не требует использования зубной щетки и рекомендовано в качестве дополнительного ухода за зубами. Где бы вы ни были, ваша улыбка станет ослепительно яркой уже через 5 минут!
Укрепляющий шампунь SOS Восстановление Fructis, GARNIER
Когда как не летом, под палящими лучами солнца, волосы нуждаются в эффективной защите, увлажнении и питании, в особенности, если они недавно перенесли окрашивание или химическую завивку? Очищать ослабленные локоны нужно мягкими, деликатными средствами, примером которых может служить бьюти-новинка от бренда GARNIER. В составе шампуня — масло амлы и керафил, благодаря чему структура волос восстанавливается, локоны приобретают глянцевый блеск и роскошное сияние.
Солнцезащитные эмульсии Argan Oil SUN от Eveline Cosmetics
Шоколадный, золотистый или бронзовый оттенок кожи? Не имеет значения, каким вы представляете свой идеальный загар, получить его просто с коллекцией средств от Eveline Cosmetics! Бренд презентует три уровня защиты для кожи в формуле легкой эмульсии с драгоценным маслом аргана, какао и витамином Е. Средство питает, увлажняет, успокаивает и защищает кожу, а значит, отпуск пройдет в удовольствие!
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