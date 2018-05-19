«Без ретуши не обошлось»: бархатные ножки Рудковской не внушили доверия

Пользователи рунета со своей неимоверной любовью к разглядыванию фотошопа не прошли и мимо Яны Рудковской . Благодаря своему новому снимку в сети женщина оказалась под «лупой» подписчиков, которые заметили следы ретуши и принялись разоблачать её.

К стройным и бесконечно длинным ногам Яны Рудковской ни у кого из комментирующих не возникло претензий, их насторожило неестественное их сияние. По словам подписчиков популярной красавицы, её ноги навели их на воспоминания об известной рекламе полосок для эпиляции, где как раз и демонстрировалась сказочно гладкая кожа. Фолловеры отметили, что Рудковская и без того прекрасно выглядит и не нуждается в ретушировании фотографий. Им больше нравятся настоящие снимки, которые передают истинную красоту безнесвумен. Поэтому женщине посоветовали не поддаваться всеобщей тенденции или ретушировать снимки более незаметно. «Без ретуши не обошлось, ноги прям засияли матовым блеском» «Хм, ноги как в рекламе, бархатистые!» «Зачем же фотошоп, если и так ножки хорошие!» «А что вы там пытались скрыть? Видно что все замазано!»

Фанаты признались, что восхищены фигурой 43-летней Рудковской, и попросили её внести в свой микролог рубрику о поддержании себя в форме. Как заверили комментирующие, звезда могла бы стать примером для многих женщин своего возраста, ведь не каждая из них может похвастаться таким силуэтом. А вот волосы женщины, судя по комментариям, оставляют желать лучшего. В сети жену знаменитого фигуриста попросили подлечить свою шевелюру, подстричь и сделать окрашивание, так как выглядят локоны тусклыми и слабыми.

А недавно Рудковская заставила фанатов огорчиться при виде её неуместной прически. На мероприятие женщина вышла с волосами, уложенными так, что открылись её уши. По словам пользователей рунета, таким образом женщина лишь подчеркнула свои недостатки.